Citroen Ami, arriva una occasione imperdibile: da Mediaworld è un vero affare

Siete alla ricerca di una city car comoda per le giunge urbane? La piccola Citroen Ami potrebbe fare al caso vostro con la giusta proposta.

Ogni problema ha la sua soluzione. Siete stanchi di non trovare parcheggio con il vostro mastodontico SUV in città? La Citroen ha pensato ad una city car alla spina essenziale che riesce a divincolarsi tra gli ingorghi più assurdi, senza rinunciare a quel tocco di classe, tipico delle vetture francesi. La Ami è nata con il chiaro obiettivo di mettere i bastoni tra le ruote a vetture 2 posti come la Smart Fortwo.

L’idea è risultata vincente e non a caso anche la FIAT ha replicato con la Topolino. La Citroen non ha avuto subito un grosso impatto, nonostante la curiosità dei progressisti del green, perché presentata pochi giorni prima della chiusura del mondo intero causa Covid-19. Dopo essersi fatta desiderare il 27 febbraio 2020 alla Paris La Défense Arena fu immessa sul mercato a giugno del 2020.

La vettura inneggia all’amicizia, come avrete intuito dal nome. La Citroen ha rispolverato le iconiche Citroen Ami 6 e Ami 8, realizzate negli anni ’60 e ’70. Le auto dell’epoca erano concepite più per la famiglia. In questo caso la vettura è stata improntata sul concetto dell’essenziale. Con una sola tinta bicolore di carrozzeria, personalizzabile con degli adesivi, ha fatto breccia tra i giovani, essendo guidabile già dai 14 anni.

La Ami è lunga appena 240 cm, 30 cm in meno della Smart Fortwo, ed equipaggia un motore elettrica di 8 CV. Chi intende acquistare questa vettura non lo fa, naturalmente, per le performance. A Monaco è avvenuto un incidente evitabilissimo sul noto tornante dove le auto di F1 sfrecciano nel GP. Il raggio di sterzata della vettura è di 7,2 m. La Citroen ha equipaggiato la Ami con cerchi da 14 pollici e pneumatici con specifiche 155/65 R14. I freni sono a disco sull’anteriore e a tamburo sul posteriore.

Citroen, nuova proposta per la Ami

La decisione di design moderno con un tocco retrò nasce dall’obiettivo di coinvolgere, principalmente, i giovani. Lo stile è caratterizzato da una simmetria frontale e laterale. I paraurti anteriori e posteriori sono identici ma le aperture delle portiere sono sfalsate. I fari sono disposti su due livelli. L’abitacolo è minimal con una plancia con portaoggetti e per lo smartphone. L’auto raggiunge una velocità massima di appena 45 km/h. Con un’autonomia di 75 km si ricarica in appena 3 ore attraverso una presa standard da 220V.

Se avete voglia di osservarla da vicino vi consigliamo di fare un salto al Mediaworld Tech Village di Milano. La catena di elettronica, infatti, ha siglato un accordo con il brand francese per la rivendita della vettura con, inclusa nel prezzo chiavi in mano, la garanzia My Ami Care per 36 mesi e con un servizio di consegna sostenibile per i clienti MediaWorld. Se vi trovate a Milano potete recarvi preso il rivenditore in Viale Certosa, altrimenti sul sito web ufficiale di MediaWorld troverete tutte le info sulla city car francese.