Nuova FIAT Punto in arrivo? Le prime immagini che fanno sognare tutti

Spopolano sul web le rappresentazioni grafiche del nuovo modello a marchio FIAT. Da quando è uscita di commercio la prossima gen della Punto è attesissima.

E’ stata per anni una delle auto preferite dagli italiani. Comoda, versatile e piacevole sul piano estetico ha rappresentato una garanzia di trasversalità per gli amanti del segmento. La Punto poteva essere comoda persino in città, grazie a dimensioni che l’hanno resa valida per ogni esigenza. Ideale per delle brevi gite fuori porta, senza rinunciare ad un bagagliaio e spazio a bordo, ha detto addio al listino nell’agosto del 2018.

L’auto era nata, nel 1993, per essere una utilitaria con poche velleità. Poco più di una Uno arrotondata, disegnata dal mitico Giorgetto Giugiaro. Sul piano estetico l’auto era convincente e si aggiudicò il riconoscimento di Auto dell’anno nel 1995. Il modello, un anno e mezzo dopo il suo debutto su strada, era già un must have con oltre un milione e mezzo di esemplari venduto.

Dopo un restyling, avvenuto nel 1997, venne sostituito dal nuovo modello nel 1999. Stavolta la vettura fu disegnata nel centro stile FIAT, diventando a prima utilitaria al mondo a ricevere le 4 stelle EuroNCAP. L’auto, sotto tutti i punti di vista, rappresentò una evoluzione rispetto al modello precedente. La (188) Restyling permise anche di godere di uno design più moderno ed accattivante.

La terza serie ha rappresentato il modello di esordio chiamato Grande Punto, affiancandosi nel 2009 al modello Punto Evo. Si trattò di una ennesima rivoluzione per avere maggiore spazio nell’abitacolo. Pur non seguendo lo stesso filone e segmento, l’ultima Punto prodotta è stata tra le più vendute. L’ultima Punto si basava sulla piattaforma della seconda serie di Fiat Punto, rivista nella geometria delle sospensioni ereditate dal modello Palio.

La nuova FIAT Punto

In modo anche non del tutto logico la casa torinese ha deciso, a fine 2018, di dire addio alla vettura che, complessivamente, dal 1993 al 2018, aveva venduto 9 milioni di esemplari. In una intervista avuta con i colleghi di AutoExpress, il CEO della casa torinese, oggi facente parte del Gruppo Stellantis, Oliver Francois ha anticipato qualche strategia futura del costruttore. Date una occhiata alla nuova FIAT 600.

La prossima Punto potrebbe diventare un crossover sullo stile dell’Opel Mokka, Peugeot 2008 e DS3 Crossback. Dovrebbe arrivare anche in versione elettrica, puntando sul segmento B e C. Dal render pubblicato dal designer Tommaso D’Amico la nuova Punto riprenderebbe alcuni elementi estetici del precedente modello, ma in una chiave moderna.

Con una lunghezza di 415 cm e realizzare sul pianale francese CMP diventerebbe più versatile per rappresentare una valida alternativa alla cugina tedesca Opel Mokka. Naturalmente per i puristi vi dovrebbero essere le versioni endotermiche.

Potrebbe essere una mossa decisiva per sfidare grossi marchi europei. Il designer italiano ha annunciato: “Questo orgoglio italiano, sulla base delle moderne tecniche, prevede un nuovo motore 1.0 GSE T3 120 CV FWD alimentato a benzina, a trazione anteriore, con cambio meccanico. Sul fronte della dotazione il modello aggiunge, a quanto già elencato, i cerchi da 18 pollici“.