Nuova Fiat 600: ecco le prime informazioni sul nuovo modello

Crossover urbano. Lo stile richiamerà quello di Fiat 500, mentre da un punto di vista tecnico ci saranno molte similitudini con Jeep Avenger

Dopo le prime foto circolate sul web nelle settimane scorse, arrivano altre informazioni in merito alla nuova Fiat 600, attesissimo nuovo crossover urbano del brand torinese.

Partiamo col dire che la piattaforma su cui verrà realizzata la nuova Fiat 600 sarà la stessa utilizzata, di recente e sempre all’interno del gruppo Stellantis, per la Jeep Avenger. Le forme, tuttavia, sembrano richiamare molto quelle della 500X, anche se si parla di una lunghezza complessiva minore.

Sulla porzione posteriore si nota, sempre tramite le prime immagini diffuse, uno spoiler in tinta con i cerchi, gli specchietti laterali e i passaruota. Quest’ultimi sono realizzati in plastica, ed oltre ad una funzione strettamente decorativa consegnano anche un profilo più off road a tutta la vettura.

Nuova Fiat 600: le forme richiameranno quelle della sorella 500

Anteriormente, il frontale e la mascherina dovrebbero ricalcare gli stessi stilemi già apprezzati su Nuova Fiat 500, con fari al LED dalla forma arrotondata.

All’interno, nel cuore della plancia dovrebbe trovare spazio un ampio display touchscreen con sistema di infotainment da 10,25″. Non mancherà neanche un quadro strumenti digitale, molto probabilmente sempre di forma circolare come già è presente sulla 500.

Ci sarà una versione elettrica, ma è atteso anche un modello Mild Hybrid

Nuova Fiat 600 verrà prodotta presso lo stabilimento polacco di Tychy, e stando sempre alle prime indiscrezioni dovrebbe essere commercializzata innanzitutto nella variante cento per cento elettrica, con una batteria da 54 kWh, potenza di 156 CV e un’autonomia di 400 km.

Accanto a questa dovrebbe trovare spazio, a listino, la versione equipaggiata con il motore 1.2 turbobenzina Puretech da 101 CV, anche se prende sempre più consistenza la possibilità di vedere anche una versione 1.2 mild Hybrid da 136 CV.

Ultime foto definitive della nuova Fiat 600 sono arrivate dalla Liguria, dove un modello con livrea grigia ed alcuni dettagli di color nero era la protagonista del set di quello che sarà lo spot pubblicitario.

Il debutto sul mercato, stando sempre alle indiscrezioni che trapelano, dovrebbe essere scadenzato per il 4 luglio. Fino a quel momento le voci si rincorreranno intorno ad un modello particolarmente atteso.