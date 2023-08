Charles Leclerc, fulmine a ciel sereno: arriva “l’annuncio” sulla Ferrari che può cambiare tutto

La storia tra Charles Leclerc e la Ferrari è destinata a continuare, secondo i rumor emersi nelle ultime ore. Ecco a che punto siamo.

Il monegasco è sempre più vicino ad apporre la firma che lo vedrebbe, anche oltre il 2024, nell’abitacolo della Rossa. Charles è arrivato a Maranello nel 2019, dopo essere stato cresciuto nella Driver Academy. Il numero 16 ha subito dimostrato di avere la stoffa del fuoriclasse, mettendo in serie difficoltà un quattro volte campione del mondo come Sebastian Vettel.

I suoi primi trionfi a Spa e Monza, nel 2019, lo hanno fatto entrare di diritto nella storia del Cavallino Rampante per essere il più giovane vincitore di una tappa al volante di un GP di F1. I vertici si presero un bel rischio a lanciarlo dopo una sola annata nel circus, in forza all’Alfa Sauber, nell’abitacolo della SF90. Per sua sfortuna è capitato in un periodo tragico della storia del Cavallino. Nelle due stagioni successive non ha mai più calcato il primo gradino del podio.

Dopo due anni e mezzo di attesa, nel 2022, sembrava aver sfatato il tabù in Bahrain, grazie ad una hat-trick strepitoso sulla F1-75, ripetuto poi in Australia con il primo grand chelem in carriera. Sembrava l’inizio di una nuova era per la Ferrari, ma le ambizioni del Cavallino si sono sciolte come neve in primavera. Già dalla quarta tappa di Imola, infatti, la Red Bull Racing alleggerita e con nuovi sviluppi, fu in grado di fare una netta differenza rispetto alla Ferrari.

Nella passata stagione, inoltre, tra qualche errore personale, strategie sbagliate del muretto ed avarie tecniche CL16 ha rischiato di perdere la seconda posizione in graduatoria ai danni di Sergio Perez. Nella tappa finale di Abu Dhabi il venticinquenne dimostrò una forza d’animo strepitosa non mollando mai e riuscendo a precedere in classifica il pilota messicano.

Il futuro di Charles Leclerc

Nel 2023 è scattata un inevitabile frustrazione per le performance della nuova monoposto e la delusione per non poter sfidare il bicampione del mondo Max Verstappen. Le aspettative erano elevatissime alla vigilia della presentazione della SF23 ma la wing car si è dimostrata essere lenta nei tratti misti e poco performante sulle piste veloci, non godendo di una top speed, a DRS spalancato, pari a quella della RB19.

Charles Leclerc ha fatto il massimo, ottenendo tre podi, sin qui, nelle tappe di Baku, Spielberg e Spa Francorchamps, riuscendo a riportarsi al quinto posto della classifica a pari merito con George Russell della Mercedes. Ecco la clamorosa statistica che riguarda il monegasco. I contratti di Sainz e Leclerc scadranno al termine del 2024, ma secondo quanto riportato dal web magazine F1ingenerale il prolungamento sarebbe già stato formalizzato.

Si saprà qualcosa di più sulla durata nelle prossime settimane. I tifosi sui social hanno già esultato. Leclerc avrebbe meritato più delle 5 vittorie in 5 anni fin qui ottenute. Sull’auto modenese spera di esaudire il suo sogno di diventare campione del mondo.