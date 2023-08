Una potente Ferrari Purosangue nelle Forze di polizia italiane? E’ spaventosa

La maestosa Ferrari Purosangue sarebbe perfetta per degli inseguimenti. Solida, scattante e velocissima potrebbe fare al caso della polizia italiana.

Il lancio della Ferrari Purosangue, a fine 2022, ha fatto molto discutere i puristi del marchio del Cavallino. E’ risultata, senza dubbio, un’auto di rottura rispetto al passato di sportive pure della casa modenese. La decisione di uniformarsi ai principali brand di lusso che hanno proposto super SUV ha lasciato perplessi molti appassionati.

La prima vettura a ruote alte della storia del Cavallino ha destato scalpore per svariati motivi. I numeri record delle vendite, alla fine, hanno messo tutti d’accordo. L’auto è stata ordinata dai facoltosi clienti della casa modenese anche per gli anni a venire. Il mix tra una potente vettura e una mastodontica Gran Turismo ha generato il primo SUV, o sarebbe meglio definirlo, come sua maestà John Elkann, FUV della storia.

La Purosangue ha quel quid in più rispetto alle principali competitor, dato dal leggendario motore V12, aspirato con bancate a 65° che presenta elementi tecnici della 812 e di altri modelli all’avanguardia, mettendo in chiaro l’obiettivo dei vertici del Cavallino. Con il SUV la sportività autentica che ha sempre contraddistinto le Ferrari è rimasta intatta, nonostante la diversa altezza da terra. Il motore F140IA garantisce 725 CV a 7.750 giri e 716 Nm a 6.250 giri, con l’80% della coppia già godibile a 2.100 giri.

L’auto pesa oltre due tonnellate, ma le performance sono da applausi. La Purosangue spinge ad oltre 310 km/h. Lo 0 a 100 km/h si copre in appena 3,3 secondi, mentre lo 0 a 200 km/h si chiude in 10,6 secondi. La vettura presenta un cambio automatico a doppia frizione a 8 rapporti. La cifra di partenza di oltre 390.000 euro non ha spaventato i primi clienti che hanno subito approfittato del lancio della nuova Ferrari.

Ferrari Purosangue, una versione per la polizia

Cavalcando il successo che altre case produttrici hanno avuto, negli anni scorsi, la Ferrari ha scelto di entrare, con ragionevole ritardo, nel segmento dei super SUV. La Lamborghini con la Urus ha triplicato i suoi fatturati dal lancio della sua interpretazione di vettura 4×4. La Purosangue non nasce sulla base di una esperienza pregressa, maturata come la casa del Toro con la LM 001 e la LM 002, ma con una strategia d’impatto che ingolosisse una nuova fetta di clienti.

In alcuni Paesi con economie emergenti, infatti, l’idea di completare la collezione con l’auto a ruote alte del Cavallino non è più un’utopia. Con i suoi 2.033 kg a secco (2.180 kg coi liquidi), la vettura non è ideale in città, ma nelle vesti di auto delle forze dell’ordine potrebbe far spavento ai malviventi nei tratti extra urbani ed off-road.

Con un bagagliaio da 473 litri c’è ampio spazio, carichi speciali inclusi. Sul canale YouTube RonsRides, infatti, è emersa una Purosangue con la livrea della Polizia italiana. Fa, veramente, impressione in questa veste. Date una occhiata anche a questa versione dell’Alfa Romeo per l’Arma dei Carabinieri. Non vi sveleremo troppo sulla Ferrari. Date una occhiata al video.