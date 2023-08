Si fa la Ferrari in casa, finisce nei guai: storia shock

C’è chi si è svegliato una mattina con l’idea di costruirsi nel proprio garage una vettura ad immagine e somiglianza di una nota Ferrari. Rimarrete meravigliati dalle conseguenze.

Possedere una Ferrari rappresenta un sogno che solo poche migliaia di appassionati, ogni anno, hanno la possibilità di togliersi. Il mito del Cavallino è intriso di storie leggendarie riguardanti il suo fondatore e anche i piloti che hanno corso su una Rossa nel Motorsport. La passione, a volte, può spingere a realizzare opere inimmaginabili, pur di apparire al volante di un’auto del Cavallino.

Non è la primissima volta che vi raccontiamo i tentativi di autoprodursi delle supercar. La Lamborghini è tra le case più imitate al mondo, ma non ci si può improvvisare costruttori, violando i diritti delle case e le norme del Codice della Strada. Se, ad esempio, avete nel vostro garage una piccola Toyota MR2 e la volete trasformare in una potente Ferrari, i guai sono dietro l’angolo. Il tentativo di rendere la sportiva giapponese una supercar all’italiana ha avuto conseguenze sorprendenti per il proprietario.

Dopo aver realizzato una F430 sulla base della MR2 l’automobilista è stato denunciato dalla Ferrari alla Procura di Modena per “falsificazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale e per introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi“. Come è emerso sulle colonne del Corriere della Sera, l’uomo ha cercato di reimmatricolare alla Motorizzazione Civile la propria Toyota MR2 nelle nuove vesti del Cavallino.

Ferrari, sotto la carrozzeria sbuca una Toyota

Il proprietario della MR2 aveva acquistato online, per circa 20mila euro, un kit di trasformazione che ha cambiato, radicalmente, l’estetica dell’auto. Non solo il design era simile alla vettura italiana, ma anche i loghi. In sostanza l’appassionato del Cavallino ha creato un vero e proprio tarocco. La Polizia stradale di Modena ha fatto sapere l’esistenza del falso alla casa modenese, ed è scattata subito la denuncia.

Le kitcar sono assemblabili con un montaggio fai da te, includendo parti estetiche o meccaniche che rendono possibile la trasformazione dell’autovettura di serie in un modello special. La storia dell’Automotive è piena di casi eclatanti. La Lotus Cars decise addirittura di commercializzare il modello Seven in questa veste per consentire dei risparmi fiscali. Il mondo delle kit car si è esteso a diverse macchine iconiche, tra cui la Shelby Cobra e la Lamborghini Miura.

Le scatole di montaggio, però, possono comportare numerosi problemi. La volontà di girare in un’auto da sogno può giocare brutti scherzi. La base, inoltre, rimane sempre quella di una vettura economica. Oltre alla berlinetta F430, anche la F355 è disponibile come kit sulla Toyota MR2. L’immagine in alto è quella di una autentica F355, ma vi garantiamo che le differenze con la kit car risultano minime alla distanza. Un occhio attento, però, sa riconoscere subito una vera Ferrari.