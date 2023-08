Nuova Mercedes AMG GLC: il SUV sportivo con prestazioni mai viste prima

Disponibile nella doppia versione GLC 43 4MATIC e GLC 63 S E PERFORMANCE. Potenze da 421 a 680 CV. Dinamica di guida incredibile.

Ancora più potente, equipaggiata e piacevole alla guida. Ecco nuova Mercedes-AMG GLC, SUV high-performance disponibile in due versioni differenti: GLC 43 4MATIC e GLC 63 S E PERFORMANCE, in questo secondo caso siamo davanti al primo SUV ibrido ad alte prestazioni.

Un passo in avanti ulteriore per uno dei progetti più completi ed ambiziosi, la nuova GLC, lanciata negli ultimi tempi dal marchio della Stella tedesca.

Mercedes AMG GLC: potenze da 421 a 680 CV

La GLC 43 4MATIC con motore AMG, 2,0 litri quattro cilindri con turbocompressore elettrico, garantisce già base 421 CV di potenza a cui va aggiunto un ulteriore incremento di 14 CV derivati dal generatore di avviamento.

L’asse posteriore sterzante è di serie, la trazione è integrale e permanente di tipo AMG Performance 4MATIC, il cambio invece è un AMG SPEEDSHIFT MCT 9G e le sospensioni AMG RIDE CONTROL con Adaptive Damping System.

Salendo di livello e parlando della GLC 63 S E PERFORMANCE, in questo caso il powertrain è la combinazione di un motore turbo AMG da 2,0 litri e di un’unità elettrica collocata sull’asse posteriore.

Il risultato è la combinazione di adrenalina ed efficienza, con una distribuzione equilibrata dei pesi ed una dinamica di guida oltre modo perfezionata. La potenza di sistema complessiva in questo caso è di 680 CV.

Stile dinamico ma elegante. Interni premium

Sia esternamente che internamente, per entrambi i modelli, si nota un aspetto sportivo ma elegante. Griglia del radiatore specifica AMG con listelli verticali, prese d’aria sportive ed alcuni evidenti elementi cromati. Nel posteriore doppio terminale di scarico.

Internamente, i sedili AMG in microfibra con grafiche specifiche amplificano il concetto di sportività, mentre disponibili a richiesta è possibile avere rivestimenti in pelle e nappa con stemma AMG in rilievo nei poggiatesta.

Anche il volante, dalla forma appiattita nella porzione inferiore e traforato nella zona delle impugnature, è in pelle nappa per la Mercedes GLC 43 e in pelle nappa/microfibra per la Mercedes GLC 63 S E PERFORMANCE. Sempre restando sul volante, presenti due pulsanti dalla forma circolare che consentono di azionare le funzioni di guida dinamica e i programmi di guida AMG DYNAMIC SELECT.

Tecnologia anche per la pista…

Disponibile anche l’immancabile sistema di infotainment MBUX, con funzioni specifiche delle versioni AMG. Tra queste: visualizzazioni speciali nel quadro strumenti, sul display centrale orientato in verticale e sull’head-up display opzionale.

Disponibile anche l’AMG TRACK PACE, di serie nella GLC 63 S E PERFORMANCE ed opzionale per la GLC 43 4MATIC. Si tratta di un recorder finalizzato unicamente per l’uso in pista, capace di registrare più di 80 dati specifici del veicolo tra cui velocità, accelerazione e angolo di sterzata. Disponibili anche la visualizzazione dei tempi sul giro e di settore.

Mercedes AMG GCL: prestazioni e consumi

In termini di prestazioni, la Mercedes GLC 43 4MATIC accelera da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi, con una velocità massima limitata elettronicamente a 250 km/h. La GLC 63 E Performance fa ancora meglio, scattando da ferma a 100 km/h in soli 3,5 secondi e con una velocità massima, regolate elettronicamente, di 275 km/h.

Parlando di consumi infine, GLC 43 4MATIC si attesta tra i 10,2 e i 9,8 l/100 km, con emissioni di CO2 tra i 232-223 g/km. GLC 63 S E PERFORMANCE dichiara consumi di 7,5 l/100 km, emissioni di CO2 di 170 g/km e consumo di energia di 12,7 kWh/100 km.