Quanto costa la macchina di Iron Man? Guardate che gioiello

Iron Man è un personaggio amatissimo dai fan di questo genere, ed oggi vi parleremo dell’auto usata nel film. Che supercar.

Nel 2008, uscì al cinema il film Iron Man, uno dei protagonisti più importanti della saga degli Avengers. Parliamo di una leggenda del mondo dei fumetti, e se vi state chiedendo per quale motivo stiamo parlando di lui, si vede che non conoscete al meglio il personaggio, visto che c’è un bel legame con il mondo dei motori.

Iron Man guida infatti un’auto da sogno, che ancora oggi è molto amata, ma che, purtroppo, sta per sparire dal mondo delle quattro ruote, almeno per come l’abbiamo conosciuta sino ad oggi. A questo punto, andiamo a vedere di che vettura si tratta, e quello che è il suo prezzo totale.

Iron Man, ecco che auto guida e quanto costa

Iron Man, conosciuto anche come Tony Stark, è interpretato da Robert Downey jr., l’affascinante attore protagonista anche di tanti altri film che tutti ben ricordiamo. La vettura che è apparsa per tante volte nei film della Marvel è l’Audi R8, ed appare sia nel secondo che nel terzo film dedicato a quest’eroe.

Inoltre, lo troviamo anche negli altri degli Avengers. Sia in Age of Ultron che in Captain America: Civil War. Ricordiamo che Tony Stark, alias Iron Man, è un personaggio super ricco, e non poteva che avere un’auto di questo tipo che simboleggiasse la sua vita agiata, e tutti, nel corso del tempo, hanno imparato ad apprezzare questo modello anche grazie al supereroe che la porta su strada, per scappare ed inseguire i nemici. A questo punto, andiamo a scoprire i segreti della R8, vettura che a breve cambierà pelle.

La creatura della casa di Ingolstadt è una coupé sportiva che viene prodotta dal 2007, con la prima generazione, la Tipo 42, che concluse la sua costruzione nel 2015, lasciando strada poi alla seconda, la Tipo 4S. La R8 è la supercar per eccellenza di casa Audi, la vettura dalle più alte performance in assoluto.

Inizialmente, fu venduta con il solo motore V8 4.2 litri, ma poi fu montato il V10 5.2, che ha aumentato e non poco la potenza. L’Audi R8 ha un prezzo che parte da 170.138 euro, un costo d’acquisto da supercar, che di certo non permette a tutti di poterla acquistare tanto facilmente, ma è anche questo il bello.