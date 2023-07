Qual è il patrimonio di Andrea Agnelli? Tutte le cifre che vi faranno impazzire

Andrea Agnelli ha da poco lasciato la carica di presidente della Juventus, ma si consola con un bel patrimonio. Ecco a quanto ammonta.

La figura di Andrea Agnelli è una delle più importanti ed influenti della casata piemontese, che ha scritto pagine incredibili della storia della Juventus negli ultimi anni. L’imprenditore e dirigente sportivo nacque a Torino il 6 di dicembre del 1975, ed è il figlio di Umberto, scomparso nel 2004, e della sua seconda moglie, ovvero Allegra Caracciolo.

Nella sua vita non ci sono state solo gioie sportive e lusso, ma anche gravi lutti, visto che suo fratello era il povero Giovannino, stroncato, nel 1997, da un devastante tumore all’intestino che aveva scoperto pochi mesi prima. Si trattò di un lutto terribile per la famiglia, che in lui vedeva un genio dell’imprenditoria.

Andrea Agnelli ha sofferto molto la perdita di suo fratello, ma si è comunque saputo far strada all’interno delle aziende di famiglia. Si è formato, dal punto di vista accademico, al St’.Clare’s International College di Oxford, ma anche alla Bocconi di Milano. In seguito, ebbe molte esperienze lavorative.

La sua vita non è stata concentrata solo in Italia, visto che ha lavorato anche all’estero. Infatti, ha avuto impegni a livello di sponsorizzazioni e marketing in Piaggio, in Ferrari e ad Auchan, ma questo è solo un piccolo estratto delle aziende in cui è stato impegnato nella sua carriera.

Dal 2001 al 2004 è stato impegnato nella Philip Morris, ed anche in questo caso, il suo lavoro è stato legato ad operazioni di sponsor e di marketing. Nel 2007 ha fatto un passo in avanti, fondando una sua holding finanziaria, la Lamse, mantenendo anche dei legami con il mondo della FIAT.

Nel 2021, tanto per farvi un esempio, è diventato direttore non esecutivo del gruppo Stellantis, nato dalla fusione tra il gruppo PSA e FCA. Tuttavia, lo scorso gennaio ha comunicato di aver abbandonato il proprio ruolo presso la holding multinazionale olandese, ed anche di ciò che faceva in Exor.

Andrea Agnelli, il suo patrimonio è da record

Andrea Agnelli è sempre stato un grande tifoso della Juventus, e ne divenne presidente nel 2010, dopo un periodo molto difficile per la Vecchia Signora, uscita con le ossa rotte dallo scandalo di Calciopoli del 2006. Sotto di lui, sono stati vinti ben 9 scudetti e numerosi altri trofei, anche se la Champions League è sfuggita per due volte.

Le beffe contro il Barcellona ed il Real Madrid del 2015 e del 2017 sono dei brutti ricordi, ma la presidenza di Andrea Agnelli è stata comunque da ricordare. Il suo addio è avvenuto pochi mesi fa, a seguito dello scandalo plusvalenze che ha portato alle dimissioni di tutto il consiglio di amministrazione.

Il patrimonio del figlio di Umberto Agnelli è enorme, ed è pari a circa 14 miliardi di euro secondo quelle che sono le varie stime. Tutto è legato agli investimenti fatti dal fondo di famiglia e dalle varie aziende, oltre ad un enorme patrimonio personale che di certo lo fa vivere tranquillo.