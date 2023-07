Volete un SUV? Ecco quali acquistare a meno di 20mila euro

Se state cercando un Suv, oggi vi parleremo di quelli più economici presenti sul mercato. Per voi ci sono molte occasioni.

Il mondo dei SUV è quello che sta letteralmente dominando il mercato delle quattro ruote, ed oggi ne vediamo sempre più spesso in giro sulle strade. I crossover piacciono a tutti, soprattutto alle famiglie, e stanno sostituendo le Station Wagon, che molte case hanno deciso di accantonare, a partire dalla Mercedes.

C’è anche chi sta facendo una vera e propria guerra al mondo dei SUV, giudcandoli troppo grandi ed inquinanti, come la città di Parigi che sta pensando a delle misure importanti per limitarli. Tuttavia, nel resto del mondo gli affari vanno a gonfie vele, anche se i prezzi non sono di certo bassissimi.

SUV, ecco quelli che costano meno sul mercato

I SUV stanno riscuotendo grande successo, ma c’è da dire che ce ne sono alcuni che sono in vendita a prezzi molto economici, fatti ad hoc per chi non vuole spendere troppo. Nelle prossime righe, vi proporremo la classifica di quelli che costano meno di 20.000 euro, pubblicata su “cheautocompro.it“. Ecco quelli che sono più convenienti.