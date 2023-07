Grave incidente per l’ex Juve: la sua Ferrari è distrutta

Grave incidente in auto per un noto giocatore ex Juventus, con le conseguenze che hanno rischiato di essere anche peggiori.

La Juventus non sta di certo vivendo il miglior periodo della propria storia, con i risultati deludenti che stanno mettendo in crisi Madama. Tra le motivazioni di questo calo vi è indubbiamente la scelta di una serie di giocatori non all’altezza del blasone bianconero.

Chi ha indubbiamente deluso e non di poco le aspettative è il brasiliano Arthur. Il centrocampista aveva davvero tutte le carte in regola per poter essere considerato il perno futuro della Juventus.

Nessuno mette infatti in discussione la sua straordinaria intelligenza calcistica, un ragazzo che con il Gremio ha dimostrato di essere un regista di primo livello. Molto bene anche al Barcellona, tanto è vero che quando venne completato lo scambio con Pjanic furono i tifosi catalani a ribellarsi.

Alla fine nessuno dei due riuscì a rendere secondo le aspettative. La bocciatura definitiva per Arthur è avvenuta in questa stagione, quando anche il Liverpool di Jurgen Klopp lo ha scaricato dopo un anno che lo ha visto nettamente ai margini della squadra.

Per lui quest’anno ci sarà una nuova grande occasione di rilancio, con la Fiorentina che per lui arriva davvero nel momento migliore possibile. I Viola hanno infatti bisogno di un giocatore che possa essere in grado di dettare i tempi e fare in modo che la squadra abbia le giuste geometrie in campo.

La speranza per lui è che l’avventura non parta però come quella con la Juventus. I segnali che sarebbe stata una stagione da dimenticare la sua seconda a Torino la ebbe già a settembre, con un grave incidente in auto.

Quando Arthur schiantò la Ferrari: ecco come andò

Purtroppo il legame tra Arthur e le automobili non è mai stato idilliaco, tanto è vero che poco prima del suo passaggio alla Juventus, venne fermato in stato di ebrezza quando giocava con il Barcellona, come riporta Tuttosport.

In quel caso eravamo nell’agosto del 2020 e il giocatore venne coinvolto in un incidente schiantandosi contro un palo, come riporta Sky Sport. Anche in quel caso la fortuna fu che non riportò il benché minimo danno.

Il brasiliano stava guidando la sua Ferrari 588, una delle più belle mai costruite a Maranello, quando nei pressi dell’Allianz Stadium, in via Piannezza, è stato tamponato da un carroattrezzi. Non vi era la benché minima colpa in questo caso per il centrocampista, con la società che ha subito effettuato un tweet nel quale spiegava come il ragazzo non avesse colpe.

Ciò che fu chiaro al momento è che il giocatore, che era infortunato nel giorno dell’evento, non avrebbe avuto dei ritardi da seguire nel suo percorso di recupero. Caso volle infatti che Arthur dovesse presenziare quel giorno al J Medical della Juventus per delle visite di controllo e in un certo senso la situazione capitò a pennello. Ora il centrocampista deve stare attento, con il pubblico di Firenze che è molto esigente e si aspetta moltissimo dalle sue prestazioni.