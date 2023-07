Quando può vincere il titolo Max Verstappen? Ecco perché può battere Schumacher

Il bicampione del mondo, Max Verstappen, ha ottenuto la sua settima vittoria di fila in campionato. Ecco dove potrebbe celebrare il suo terzo riconoscimento iridato.

La pole position n.104 firmata da Lewis Hamilton aveva fatto sperare i fan della F1 in un duello accesso come quelli del 2021. La partenza a fionda della RB19 ha già distrutto l’illusione dopo pochi metri, dando al figlio d’arte di Jos la possibilità di gestire l’ennesima gara in solitaria. L’olandese, grazie al nono trionfo nel 2023, ha accumulato un vantaggio di 110 punti sul compagno Perez, secondo in graduatoria.

Lo strapotere tecnico della wing car austriaca è tale che Super Max potrebbe vincere tutti i restanti GP della stagione, a prescindere dalle condizioni dell’asfalto. A Spa Francorchamps è prevista pioggia nel weekend. Il #33, oggi numero 1 della griglia, ha già vinto le ultime due edizioni e vorrà registrare il terzo successo consecutivo. Se dovesse continuare cos l’olandese potrebbe ritoccare il suo stesso record di 15 trionfi della passata stagione.

Nessuno era arrivato così in alto nella storia della F1, nemmeno Michael Schumacher. Max è maturato tanto dai tempi in cui era noto nel circus con lo scomodo appellativo Crashstappen. Non ha più commesso errori e, dopo aver detronizzato Hamilton nel 2021, ha acquisito quella sicurezza che appartiene solo ai più grandi.

A Budapest ha suonato la sua settima sinfonia, eguagliando proprio la striscia più lunga del Kaiser. Il teammate messicano ha compiuto una buona rimonta, raggiungendo il gradino più basso del podio, ma oramai per il mondiale è solo questione di settimane.

La vittoria del terzo titolo di fila per Max è diventata una formalità dal momento in cui Sergio Perez non ha retto il confronto interno. Da Monaco in avanti il Checo ha iniziato a commettere errori banali, soprattutto in qualifica e alle spalle del nativo di Guadalajara non sembrano esserci particolari minacce. L’Aston Martin di Fernando Alonso è crollata sul piano tecnico, mentre Lewis Hamilton non vince un Gran Premio da fine 2021.

Quando festeggerà Max Verstappen?

Il primato assoluto in tal senso spetta a Michael Schumacher. Quest’ultimo nel 2002 chiuse i conti già nella tappa di Magny Cours, con 6 gare d’anticipo rispetto alla conclusione del campionato. Max potrebbe eguagliarlo o superarlo, in base anche all’andamento di Perez. Nel 2022 il toro della Red Bull Racing ha conquistato il Mondiale con 4 GP d’anticipo (come Sebastian Vettel in RB nel 2011 e a Michael Schumacher nel 2004 in Ferrari) sull’iconico tracciato di Suzuka.

Nonostante i tedeschi viaggiassero su due astronavi, il dominio della RB19 motorizzata Honda è paragonabile solo a quello McLaren della stagione 1988. Anche in questo caso la squadra austriaca potrebbe far dimenticare i successi di Senna e Prost.

Max ha ottenuto, in media, 10 punti in più a domenica sul teammate e con questo ritmo l’alfiere della Red Bull Racing potrebbe già celebrare il Mondiale in Giappone o in Qatar, quindi con 6 o 5 gare di anticipo. Con l’andamento altalenante di Perez e i punti extra delle SR un nuovo record potrebbe essere presto siglato.