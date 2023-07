La spettacolare abitazione di Valentino Rossi: ecco che zona ha scelto il campione

Il nove volte iridato, Valentino Rossi, vive in una abitazione da sogno. Il legame con le sue radici sembra indissolubile.

Chi conosce la storia di Valentino Rossi sa bene le sue zone d’origini. L’ex pilota della Yamaha, oggi impegnato nel GT a bordo di una BMW, ha scelto di vivere nel posto che lo ha cresciuto. Nel borgo di Tavullia ha costruito una dimora spettacolare nella quale vive a pieno la sua passione dei motori. Nel Ranch di Tavullia il numero 46 ha costruito un vero e proprio mondo, a sua immagine e somiglianza.

Il campione è cresciuto sulle stradine di Tavullia, in provincia di Pesaro e Urbino. Sui padre Graziano lo scarrozzava in giro per il borgo marchigiano. Valentino è cresciuto con un gruppo di ragazzini che, nel corso della sua vita, sono rimasti a suo fianco. L’unico centauro al mondo che ha vinto in tutte le classi del Motomondiale a cui ha preso parte ha deciso di investire in una Academy che già ha dato molti frutti.

La scelta del Ranch nasce anche per andare incontro alle esigenze del gruppo di talenti della sua scuola. La pista da motocross è solo una delle attrazioni della dimora del Dottore. E’ presente, inoltre, un ovale piatto come quelli americani, lungo 2,5 km, che permette duelli all’ultima staccata. Gli allievi della VR46 anche grazie alle piste di casa Rossi sono arrivati ai piani alti della MotoGP.

L’intero Paese di Tavullia è un omaggio al leggendario campione. Per i fan del campione è diventata una vera e propria mecca. Sempre in zona vivono tutti i familiari del campione, a partire da sua mamma Stefania Palma e dal fratello Luca Marini, pilota della squadra Mooney VR46 in MotoGP. Valentino avrebbe potuto vivere all’estero ma ha scelto la sua terra.

Valentino Rossi e la sua dimora marchigiana

Tavullia ha una posizione strategica, essendo a pochi km da Misano e dal noto Marco Simoncelli World Circuit. La vista, inoltre, è spettacolare, essendo circondata da colline che consentono di ammirare panorami unici. Per godere di angoli suggestivi vi consigliamo una lunga passeggiata nel borgo che ha ammaliato Valentino Rossi e famiglia.

La dimora di Valentino Rossi a Tavullia è situata all’interno di un caratteristico casale di campagna. L’interno della casa è stato arredato in modo funzionale anche per la crescita di una famiglia. Il centauro, infatti, è diventato papĂ nel 2022.

La sua compagna Francesca Sofia Novello ha dato alla luce una bambina di nome Giulietta. L’abitazione presenta un ampio salone nel quale è presente una libreria a parete e un divano grigio enorme sul quale Vale si rilassa con la sua famiglia.

Secondo l’andamento del mercato immobiliare, secondo quanto è emerso su idealista.it, il prezzo medio delle case è pari a 1372 euro/m2. I pro sono l’aria pulita e un piccolo centro suggestivo. Si tratta di un centro storico colorato e pittoresco. La casa di Valentino Rossi non è visitabile, salvo occasioni speciali. Vi spieghiamo come poter entrare nel tempio di Rossi. Per i fan è una occasione unica.