Quanto costava la FIAT Panda prima del Covid? Il paragone è imbarazzante

Il mercato dell’auto è in grave crisi, ed i prezzi sono saliti alle stelle. Scopriamo, ora, quanto costava la FIAT Panda in passato.

Oggi faremo un confronto molto curioso che vede protagonista la FIAT Panda, ovvero la citycar preferita dagli italiani, che si conferma l’auto più venduta in Italia. Per questa vettura sta per avvenire un vero e proprio cambio storico, visto che nel 2024 cambierà in tutto e per tutto.

I grandi capi hanno annunciato che la nuova Panda verrà svelata il prossimo 11 di luglio, tra poco meno di un anno, ma le sue forme saranno rivoluzionarie. Infatti, verrà abbandonata l’attuale carrozzeria di baby-monovolume, dal momento che sta per diventare un Suv di Segmento B, ormai l’auto preferita di Stellantis.

La FIAT Panda del 2024 andrà ad affiancare, in quel segmento, la 500X e l’appena presentata 600e, per puntare fortemente su questo settore. A questo punto, è arrivato il momento per procedere ad un confronto molto curioso, che riguarda gli aumenti che hanno visto protagonista il mercato delle quattro ruote. Anche la Panda ne ha risentito.

FIAT, ecco quanto costava la Panda prima del Covid

La grave crisi che stiamo vivendo in questo periodo, e che ha influenzato anche il mercato dell’auto, è nata a seguito della pandemia di Covid-19, che ha influenzato anche il prezzo della FIAT Panda. Tutto, dal momento dell’esplosione del coronavirus, è aumentato, e per le auto di serie il discorso è altrettanto valido.

Pensate che la Panda, nel 2019, ovvero l’anno precedente allo scoppio del Covid, partiva da un prezzo base di 11.000 euro, ovviamente parlando dell’allestimento più semplice e di quella non dotata del sistema ibrido. Al giorno d’oggi, invece, c’è una differenza che è incredibile, visto che la citycar più amata dagli italiani parte da un costo d’acquisto di 14.850 euro, e stiamo parlando della stessa, identica auto di quattro anni fa.

Questo dato ci fa capire quanto sia cambiato tutto in così poco tempo, ed anche la FIAT, come tutti gli altri costruttori, si è adeguata con importanti aumenti, che di certo non fanno la felicità degli acquirenti. Tuttavia, la Panda continua a vendere, come confermano gli ultimi dati.

Nel primo semestre del 2023, ne sono state immatricolate oltre 50.000, confermando che la Panda sia la vettura più vendute nel paese, doppiando la seconda in classifica, ovvero la Dacia Sandero, di cui ne sono state vendute 25.000. La situazione cambierà ancora nel 2024, quando, come detto, arriverà la nuova Panda.

Secondo le anticipazioni, il prezzo della nuova vettura partirà da 20.000 euro, ricordando che sarà un Suv di Segmento B e che sarà del tutto elettrificata. Il passaggio alle emissioni zero comporta un notevole aumento di spesa per i consumatori, che però sperano in nuovi incentivi statali.

In generale, gli aumenti non sembrano pronti a rientrare, e finché la produzione di auto elettriche avrà dei costi così importanti, non vedremo auto nuove costare meno di quanto stiamo vedendo ad oggi. La speranza è che la situazione, prima o poi, si possa stabilizzare, ma quel giorno è ancora lontano.