Ferrari, sensazioni positive per Sainz: c’è però un problema

Lo spagnolo partirà dalla terza casella, grazie alla penalità di Verstappen. Ecco cosa ha dichiarato Sainz al termine delle qualifiche.

Carlos Sainz, nonostante abbia in classifica 7 punti in più del compagno di squadra, per ora ha fatto molta fatica al volante della SF23. Ha conquistato solo una medaglia di bronzo nella Sprint Race al Red Bull Ring, ma considerate le ambizioni dei due ferraristi alla vigilia del 2023 la situazione in casa Ferrari non è rosea, specialmente in vista di uno dei weekend più intensi della stagione.

Sul tracciato iconico di Spa la Ferrari ha scritto pagine indelebili della sua storia, soprattutto grazie alle gesta di Michael Schumacher. In questa annata sembra quasi impossibile una vittoria del Cavallino, salvo eventi climatici particolari. E’ iniziata a cadere una copiosa pioggia sulla pista belga già nelle prove libere.

L’acquazzone ha costretto diversi piloti a non poter uscire dai box in occasione delle uniche PL prima della qualifica. Carlos Sainz è stato bravo a sfruttare il momento giusto per poter scendere in pista sulle gomme intermedie, saggiando l’asfalto ed ottenendo una valida prima posizione davanti ai driver della McLaren motorizzata Mercedes.

Le avverse condizioni hanno fatto temere addirittura la possibilità che non venissero disputate le qualifiche del Gran Premio del Belgio. Nel complesso le difficili condizioni potrebbero, comunque, garantire una maggiore imprevedibilità in termini di risultati. Difatti, sino ad oggi, in Formula 1 ha sempre e solo vinto la RB19. Max Verstappen, inoltre, dovrà scontare 5 posizioni sulla griglia per la sostituzione del cambio.

La convinzione di Carlos Sainz

Tutto ciò ha lasciato ulteriori speranze per quanto riguarda la Rossa, sebbene l’ultima vittoria sul bagnato della Scuderia manchi da tempo immemore. In caso di condizioni estreme le sorprese potrebbero essere dietro l’angolo e persino un infallibile Max Verstappen potrebbe commettere uno sbaglio nel tentativo di dover recuperare la prima posizione. E’ ciò che spera, naturalmente, l’ex compagno di squadra in Toro Rosso Carlos Sainz che, dopo tante chiacchiere, vorrebbe dimostrare di essere all’altezza dei top driver.

L’olandese è conscio che più gare saranno disputate maggiori saranno le volontà di tutti di togliergli una P1. Chiunque dovesse riuscire a strappare una vittoria, in questa leggendaria stagione per la Red Bull Racing, scriverebbe una piccola pagina di storia personale in un momento in cui in Formula 1 vi è un solo re al comando. Carlos Sainz è stato subito competitivo sulle intermedie in qualifica, lottando sempre per le posizioni di vertice.

Nel Q3 lo spagnolo ha ottenuto il quarto tempo, ma complice la penalità di 5 posizioni a Max, scatterà dalla terza casella. Lo spagnolo, al termine delle qualifiche, ha dichiarato: “Sono state delle qualifiche difficili. Pensavamo che avremmo girato sempre sul bagnato, ma poi è arrivato il sole e la pista si è rapidamente asciugata. Non è stato semplice, ma in Q1 e in Q2 avevo buone sensazioni e la vettura era veloce. Nella Q3, invece, non ho messo insieme i giri che servivano per essere davanti e quindi mi trovo a inseguire. Comunque la Ferrari trasmette un buon feeling“.