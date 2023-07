Dramma per Nainggolan: cosa è successo alla sua macchina? Paura enorme

Radja Nainggolan è stato coinvolto in una brutta vicenda e la sua automobile è stata triste protagonista dell’accaduto.

Ci sono dei giocatori che nel corso della carriera sono stati in grado di far parlare di sé non solo per le imprese in campo, ma anche per le vicende extra calcistiche. Radja Nainggolan è sicuramente uno di questi, con il proprio talento che lo ha però più salvato.

Rimane nella memoria collettiva quel suo video, forse accidentale, durante la notte di Capodanno di qualche anno fa dove postò una diretta sui social completamente ubriaco. Il suo nome è diventato così famoso anche grazie alle canzoni che sono state fatte citandolo, come quando il Pagante cantò “Settimana bianca.”

Non si può di certo ricordare il talento belga solo per queste vicende, sarebbe davvero troppo limitativo per un campione del suo calibro. In Italia ha vissuto praticamente tutta la propria carriera, con il Piacenza che lo scoprì da ragazzino.

Da allora tutto quanto iniziò a cambiare e la svolta accadde quando il Cagliari lo acquistò, portandolo in Sardegna per giocare in Serie A. In rossoblu dimostrò ampiamente il proprio talento, per questo motivo fu la Roma ad acquistarlo.

In giallorosso visse il proprio periodo d’oro, tanto è vero che furono in molti a considerarlo come uno dei migliori centrocampisti del mondo. L’inatteso declino coincise con il suo passaggio all’Inter e da lì iniziarono una serie di vicissitudini, tanto da passare alla Spal a gennaio ed essere retrocesso in Serie C.

Al momento il ragazzo è svincolato, ma è tornato di recente sulle cronache nazionali per una vicenda davvero molto spiacevole e che lo ha visto involontario e sfortunato protagonista.

Ladri rubano oggetti nella Mercedes: Nainggolan su tutte le furie

L’1 luglio 2023 è successo un fatto davvero molto spiacevole, infatti Nainggolan è stato derubato di diversi oggetti che erano presenti nella sua Mercedes. Si tratta di un gesto davvero assurdo, anche perché il centrocampista aveva semplicemente messo il veicolo in un parcheggio.

Dopo aver girato per le strade della città, non viene menzionata quale essa sia, al suo ritorno ecco l’amara sorpresa. La sua Mercedes era stata incredibilmente “smontata”, infatti non vi era più il volante.

Una scena davvero incredibile, soprattutto perché ci si domanda come non abbia fatto nessuno a notare che qualcuno stesse cercando di smontare un volante. Nainggolan ha ripreso il tutto e ha postato una storia su Instagram nella quale si diceva amareggiato e senza parole.

Nainggolan però ha aggiunto che tanto nella vita torna sempre tutto, dunque ha fatto intendere a questi ladri che in futuro dovranno aspettarsi qualcosa di brutto perché alla fine la ruota gira sempre. L’auto in questione di Nainggolan era stata acquistata in Sardegna nel 2020, come aveva testimoniato lui stesso tempo fa.

Si tratta di una Mercedes GLC 300 d 4Matic che ha un costo di basa di 58.659 Euro. Un prezzo che il calciatore di sicuro si può permettere, ma è davvero molto fastidioso vedere come ancora oggi accadano questi fatti assurdi.