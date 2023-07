Autovelox, ora li potete “evitare”: c’è una novità assurda

Se avete paura degli autovelox, oggi c’è una novità che vi farà sicuramente piacere. Ecco cosa vi aiuterà ad evitarli.

Lo spauracchio di coloro che si mettono in auto è sempre stato l’autovelox, pronto a coglierci in fallo nel momento in cui viaggiamo ad una velocità troppo elevata. Nel corso del tempo, essi sono aumentati, causando non pochi problemi a coloro che incappano in una multa.

A causa dell’inflazione, infatti, il costo delle multe è decisamente aumentato nel corso degli ultimi anni, e questo ha portato anche a pesanti polemiche. Il nuovo esecutivo, presieduto da Giorgia Meloni, e nella figura del ministro dei trasporti Matteo Salvini, intende innescare una vera e propria guerra contro gli autovelox, soprattutto quelli posizionati in punti troppo “furbi”.

Infatti, per risanare i debiti ed i conti, i vari comuni sfruttano fin troppo le famose macchinette, punendo in modo eccessivo coloro che sono fuori dai limiti anche per pochi km/h. Oggi però, vi sveleremo un modo molto interessante per “difendermi” dalle multe, anche se c’è bisogno di grande attenzione nel seguire i consigli.

Autovelox, ora c’è Google Maps a darvi una mano

Da qualche tempo, chi teme gli autovelox può sperare in un aiuto del tutto nuovo, ovvero quello di Google Maps. Quest’ultima è l’app più usata al mondo per gli spostamenti, e ci indica le vie più brevi e scorrevoli per raggiungere i luoghi a cui siamo diretti, ma può esserci molto utile anche per evitare le multe.

Google Maps ha seguito quello che è stato il lavoro svolto da Waze, ed ora è in grado, sia su Android che su iOS, di individuare sia i dispositivi fissi che quelli mobili, ovvero le pattuglie della polizia che si posizionano con il famoso telelaser per cercare di beccare qualcuno in eccesso di velocità. Per cercare di avere assistenza in tal senso, vi basterà impostare una destinazione su Google Maps, e ci verranno segnalati, lungo il percorso, tutti gli autovelox che sono presenti.

C’è anche un’altra modalità molto utile nel caso in cui non riusciste a visualizzarli, visto che vi basterà attivare gli avvisi vocali, e l’app vi manderà dei messaggi poco prima di giungere nel punto in cui è presente il dispositivo per rilevare la velocità. Come ben sappiamo, per legge è obbligatorio segnalare gli autovelox, e Google Maps ha sfruttato al meglio questa possibilità.

Inoltre, potrete anche decidere di segnalare macchinette che non sono più esistenti ed anche quelle nuove, non segnalate dall’app. Vi basterà mandare una notifica e gli autovelox verranno o aggiunti o rimossi, una comodità che è davvero eccellente per coloro che non vogliono rischiare brutte sorprese.

A questo punto, saprete come riuscire ad evitare problemi relativi a sanzioni pecuniarie. Per il momento, non abbiamo indicazioni relative al Safety Tutor, il sistema presente in autostrada. In tal senso, dovrete continuare ad affidarvi alla vostra vista ed al controllo della velocità in base ai limiti che sono presenti.