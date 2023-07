Valentino Rossi, arriva l’emozionante omaggio: i fan possono partecipare, ecco come

Il pluricampione della MotoGP, oggi impegnato nel GT, riceverà un incredibile atto di riverenza. Ecco cosa sarà donato a Valentino Rossi.

Valentino Rossi è stato il punto di riferimento nel Motomondiale per oltre 25 anni. Anche quando non ha vinto dei titoli mondiali ha sempre reso lo spettacolo su due ruote qualcosa di, estremamente, attrattivo. La MotoGP dovrebbe ringraziare a vita le imprese del campione italiano, anche perché prima di lui era una categoria seguita solo da una nicchia di appassionati.

Un pilota di tale portata merita di essere omaggiato ancora con eventi speciali. Il prossimo prenderà il nome di ‘TavulliaVale’ e si svolgerà nella sua Tavullia. Nel piccolo borgo in provincia di Pesaro il Dottore ha costruito un vero e proprio impero, tra Osteria Pizzeria, Bar e Gelateria, Store VR 46 e Fan Club 46. La dimora del nove volte iridato nasce all’interno di un casale di campagna ed è conosciuta da tutti con il nome americano di Ranch. Ecco come poter visitare casa Rossi.

L’omaggio a Valentino Rossi

A Tavullia, il prossimo 7 settembre, verranno consegnate le chiavi della città a Valentino Rossi. Si tratta di un riconoscimento da brividi per un pilota dalle sue capacità. L’evento avverrà prima del Gran Premio motociclistico di San Marino e della Riviera di Rimini, uno dei round più importanti del Motomondiale. Per i fan si prevede una festa spettacolare. Sarà una celebrazione speciale per un campione che sta attraversando un periodo magico della sua vita.

Il Dottore, dopo il ritiro a fine 2021 dalla top class, sta attraversando un periodo eccezionale. E’ nata sua figlia nel 2022, ha affrontato con determinazione la nuova avventura nel campionato GT e sta ottenendo risultati strepitosi con i centauri della sua Academy. Marco Bezzecchi, alfiere di punta del team Mooney VR46 si sta giocando il titolo mondiale con Bagnaia e Martin, mentre suo fratello Luca Marini, fresco sposo, sta crescendo in sella alla Desmosedici.

Dopo aver presenziato all’inaugurazione della scultura dedicata a lui nel paese in cui è cresciuto, Valentino Rossi riceverà anche le chiavi. Per Tavullia il Dottore è diventato un simbolo. “La consegna delle chiavi della città a Valentino sarà un momento di gioia e in quei giorni (a maggio la situazione ambientale era tragica, ndr) non lo sarebbe stato. Senza contare che in quelle ore tutta la macchina comunale era al lavoro per cercare di porre rimedio ai danni del maltempo che hanno colpito anche il nostro territorio“, ha annunciato la sindaca di Tavullia Francesca Paolucci al Resto del Carlino.

La festa è stata posticipata al 7 settembre e inizierà alle 20:30. Per chi volesse presenziare c’è una iscrizione da dover effettuare. Per chi si era già registrato basterà confermare la sua presenza. Da lunedì 31 luglio, invece, cominceranno le nuove iscrizioni sul sito di TavulliaVale. Ci sarà il tutto esaurito, quindi affrettatevi a prenotare.