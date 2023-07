Verstappen ha già vinto il GP del Belgio? L’annuncio che non piace ai suoi avversari

Max Verstappen viaggia verso il terzo titolo mondiale di fila, ed ora c’è una curiosità non da poco sul suo conto. C’entra il GP del Belgio.

Non c’è un attimo di respiro per il mondiale di F1 in questa torrida estate 2023, e dopo il Gran Premio di Ungheria, si tornerà subito in pista in questo fine settimana per il Gran Premio del Belgio. Ad ospitarlo c’è il tracciato di Spa-Francorchamps, che con i suoi 7 chilometri è il più lungo e bello di tutto il campionato.

Da queste parti, nell’ultimo biennio si è imposto Max Verstappen, anche se due stagioni fa la corsa non fu praticamente disputata per via del diluvio che si era abbattuto sull’impianto delle Ardenne.

Lo scorso anno, invece, l’olandese mise in atto una prova di forza devastante, siglando la pole position per poi scattare dal 14esimo posto a seguito della sostituzione della power unit Honda. Nonostante questo, l’olandese rimontò come una furia, riuscendo a salire al primo posto dopo una decina di giri, vincendo senza troppi patemi d’animo quella gara ed ipotecando il mondiale.

Verstappen fa ciò che vuole e non ha rivali in questa F1, dove tutti sono troppo lontani per poter pensare di competere o anche solo di avere una possibilità. Questo non è un bene per lo sport, con l’Italia che sta facendo registrare dei crolli di ascolti, ed in queste ultime ore si è verificato un fatto davvero clamoroso.

Verstappen, guardate cosa hanno scritto su Wikipedia

La stagione di F1 targata 2023 non offre spunti di interesse ed è molto scontata, ma in pochi si sarebbero aspettati di poter leggere una cosa del genere. Sulla pagina Wikipedia del campionato mondiale attualmente in corso, è presente una tabella in cui sono riportati i vincitori, gli autori delle pole position e dei giri più veloci di tutte le gare, e Max Verstappen è già stato dato come dominatore del prossimo week-end del GP del Belgio.

Come potete vedere da questa immagine, qualcuno ha modificato la pagina ed ha inserito il nome del campione del mondo in questa tabella, assieme a quello della Red Bull che figura come squadra vincente. Probabilmente, tutto ciò verrà presto rimosso da chi si occupa di controllare la pagina, ma è chiaro che quanto accaduto renda bene l’idea di quanto possa risultare noioso, scontato e ripetitivo questo campionato, che sta facendo aizzare polemiche di giorno in giorno.

Verstappen e la Red Bull sono i più forti ed è giusto che vincano, ma è chiaro che così si sta uccidendo lo sport e la competizione. La F1 è in un momento di splendore in termini di business, con la splendida stagione 2021 che aveva fatto appassionare molte persone.

Terminata questa “moda”, si rischia di piombare molto in basso. Uno sport così non può appassionare, ed ormai è solo il contorno che tiene in vita il Circus, che è la brutta copia di quella massima serie automobilistica a cui ci siamo legati a doppio filo tanto tempo fa.