Alfa Romeo, ecco come sarà la Stelvio nel 2024: grandi novità

L’Alfa Romeo si prepara ad un piccolo facelift per la Stelvio, atteso per il 2024. Ecco in cosa cambierà la vettura.

Periodo di grandi novità in casa Alfa Romeo, dove c’è ora grande attesa per quello che sarà il lancio della fantastica supercar. I veli su quella che dovrebbe chiamarsi 6C saranno tolti il prossimo 30 di agosto, nel week-end del Gran Premio d’Italia, che si terrà a Monza proprio in quei giorni.

Il nome non è ancora sicuro, visto che si parlava anche di riportare in vita il mitico nome della 33 Stradale, ma per ora, questa ipotesi pare difficile da portare a termine. La casa di Arese sta cambiando davvero tutto in questo periodo, ed è pronta per il totale passaggio alle emissioni zero in un futuro molto vicino. Infatti, nel 2024 è atteso il nuovo B-Suv, che avrà versioni sia elettriche che termiche, prima di ulteriori rivoluzioni.

L’obiettivo dell’Alfa Romeo è quello di eliminare i motori termici dalla gamma già dal 2027, e si dice che proprio la nuova supercar, che andrà in produzione dal 2026, sarà l’ultima a montare il motore a benzina. Nel 2024, come vedremo a breve, arriverà anche il restyling della berlina Giulia e del Suv Stelvio, entrambe in versione Quadrifoglio, e qui parleremo della fine di un’era.

Infatti, saranno le ultime versioni a motore a combustione, prima che, nel 2025, arrivi la prima Giulia elettrica della storia, senza dare la possibilità ai clienti di optare per il motore a combustione. Lo stesso destino attende anche la Stelvio, ed è bene che i puristi si godano al meglio il modello che verrà presentato tra pochi mesi.

Alfa Romeo, ecco la Stelvio Ti Q4 Facelift del 2024

L’Alfa Romeo Stelvio subirà un restyling nel 2024 per la versione Quadrifoglio, la Ti Q4, che sarà ancor più potente di quella attuale. Infatti, la potenza massima salirà a quota 520 cavalli, 10 in più di quella che conosciamo oggi. Tra le particolarità, segnaliamo lo scarico Akrapovic che darà una bella mano nel miglioramento del sound, e delle prestazioni che saranno ancor più esaltanti.

La vettura sarà leggermente diversa per ciò che riguarda la parte anteriore, ed infatti è detta Facelift, proprio a sottolineare i cambiamenti che troveremo davanti. Le grandi prese d’aria anteriori, quelle situate sotto alla zona dei fari ed ovviamente, distinguibili per il colore nero, saranno ora separate dalla mascherina, mentre nella versione precedente erano unite nella parte inferiore.

Per ciò che riguarda i fari, li troviamo piuttosto simili, anche se l’Alfa Romeo pare aver scelto un design leggermente più spigoloso su questa versione che arriverà tra pochi mesi. Il modello è infatti già ordinabile, e presto sono attese delle foto ufficiali da parte del marchio del Biscione.

Per quanto riguarda il motore, come detto in precedenza la differenza sarà l’aumento di potenza, che però era già stato visto sulla Quadrifoglio 100° Anniversario, svelata poco tempo fa. A questo punto, godetevi il video postato in alto, caricato sul canale YouTube “Rons Rides“, che vi mette in mostra i cambiamenti principali sul veicolo.