Alfa Romeo, sarà così la supercar? Le immagini che trapelano sono da brividi

Tra poco più di un mese verranno tolti i veli alla nuova supercar di casa Alfa Romeo. Ecco quali saranno le sue forme.

In casa Alfa Romeo ci si gode un momento davvero eccezionale, con i dati sulle vendite che sono quasi ai massimi storici, ed una crescita che ha ben pochi eguali nel mercato dell’auto, che di certo non vive un periodo di splendore. La casa di Arese, invece, sta facendo registrare dei numeri da record.

Il successo del marchio del Biscione si lega all’alto indice di gradimento della clientela per il Suv Tonale, presentato nel febbraio dello scorso anno, e che piace praticamente a tutti. Anche la Stelvio e la Giulia fanno la loro parte, in attesa del B-Suv elettrico atteso per il 2024.

Prima di quella data, l’Alfa Romeo andrà a svelare un altro modello atteso da tutti con grande trepidazione, e ci stiamo riferendo alla supercar 6C. Al suo unveiling ufficiale manca poco più di un mese, e le indiscrezioni che stanno circolando fanno sognare i fan. Scopriamo qualcosa in più sul veicolo.

Alfa Romeo, ecco quali saranno le forme della 6C

Manca poco più di un mese alla presentazione della nuova Alfa Romeo 6C, ovvero la nuova supercar della casa del Biscione. Il modello verrà presentato al Museo Storico di Arese, nel fine settimana in cui si correrà il Gran Premio d’Italia di F1. La vettura sarà un sogno ad occhi aperti, ma ci sono un paio di notizie negative per i fan.

Infatti, trattandosi di una supercar, il suo prezzo sarà molto elevato, e si parla di oltre 200.000 euro. Tuttavia, sino a qualche tempo erano sorte delle notizie non proprio corrette su questa vettura, visto che si diceva che sarebbe stato rispolverato il nome 33 Stradale, con sole 33 unità che sarebbero state costruite in onore di questa denominazione, dal prezzo di 1,5 milioni di euro ciascuna.

Obiettivamente, pareva una cifra fuori mercato, ed ora si è infatti tornati indietro da questo punto di vista, a prezzi più civili, anche se comunque adatti a solo pochi fortunati. Per quello che riguarda le forme, l’auto sarà comunque ispirata alla 33 Stradale, con un design a Coda Tronca, che ha fatto la storia dell’Alfa Romeo. Il motore che andrà a montare dovrebbe essere il V6 da 2,9 litri, alla sua ultima evoluzione prima di andare in pensione.

Per quello che riguarda la potenza massima, dovrebbe superare i 600 cavalli, e questa vettura potrebbe chiudere un’epoca. Infatti, la 6C entrerà in produzione solo nel 2026, anno in cui verranno effettuate le consegne, e potrebbe essere l’ultima Alfa dotata di motore a combustione, visto che dal 2027 dovrebbero essere tutte ad emissioni zero. Anche la 6C, in futuro, avrà la sua versione del tutto elettrificata.

Secondo le indiscrezioni, questo gioiello sarebbe già sold out ancora prima di essere presentata, un motivo d’orgoglio per la casa di Arese. Nel video postato in alto, caricato sul canale YouTube “MOTORS“, vi proponiamo un render che tenta di anticiparne le forme, e c’è da dire che è davvero straordinaria.