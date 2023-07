Vuoi guidare la Ferrari da F1 per pochi soldi? Ecco cosa devi fare

Guidare una monoposto di F1 della Ferrari è il sogno di tutti gli appassionati e ora quel grande obbiettivo può essere realizzato.

Non ci sono davvero dubbi sul fatto che il marchio più importante della storia dell’automobilismo sia la Ferrari. Il Cavallino Rampante nel corso della propria leggendaria storia ha dimostrato di essere l’unico in grado di poter prendere parte a tutti i Mondiali di F1.

Ovviamente tutto questo comporta anche l’ottenimento di una serie straordinaria di record, partendo dal maggior numero di Gran Premi disputati e passando alle vittorie sia in gara che nel Mondiale. Quando arrivò nel 2010 Fernando Alonso, lo spagnolo affermò che il più grande obiettivo della propria carriera era quello di correre in Ferrari, più ancora che di vincere il Mondiale.

Forse quel giorno l’asturiano aveva esagerato, ma quello che è certo è che tutti quanti vogliono guidare almeno una volta la Ferrari. Quello che è ancora più incredibile è il numero straordinari di appassionati che ci sono in tutto il mondo, testimonianza del fatto come il rosso accenda i cuori dalla maggior parte degli appassionati.

Dunque sono tantissimi coloro che almeno una volta nella vita vorrebbero provare a salire su una di quelle monoposto che hanno fatto la storia. La Ferrari è sempre stata molto attenta non soltanto alla produzione di vetture leggendaria, ma anche a fare in modo che i sogni potessero diventare realtà.

Ecco allora come mai tutti quanti avranno modo di poter guidare una monoposto ufficiale. Basta infatti recarsi a Maranello o a Modena, nelle sedi dei due musei Ferrari, per poter guidare al simulatore una vera monoposto di F1.

Simulatore F1 della Ferrari: quanto costa e dove farlo

Solo nelle sedi ufficiali della Ferrari è possibile vivere questa meravigliosa esperienza, guidando ben due automobili leggendarie. Per chi volesse infatti c’è anche l’opportunità di guidare al simulatore una meravigliosa molto Ferrari GT.

Sarà poi l’appassionato a decidere se guidare questa auto oppure affidarsi direttamente al simulatore della F1. Questa meravigliosa esperienza dovrà essere affiancata alla visita del museo Ferrari, infatti non vi è modo di poter passare direttamente alla prova senza passare dal tour.

Al termine di un giro che vi avrà arricchito culturalmente per un’ora e mezza, avrete a questo punto l’opportunità di salire direttamente sul simulatore. Ci sono due costi diversi in questo caso, con la simulazione per il GT che costerà 25 Euro, per sette minuti di prova.

Leggermente più alto invece il costo legato alla monoposto di F1, ovviamente quella più ambita da tutti. In questo caso il sette minuti di prova con saranno in totale 30 Euro, costi che sono netti, essendo tutti e due con Iva inclusa.

Calcolando come si dovrà acquistare un biglietto per il museo, il costo complessivo dell’esperienza sarà di 52 Euro. Il costo per un adulto per poter assistere alla visita guidata è infatti di 22 Euro, ma ci sono anche dei prezzi inferiori in caso di comitive. La Ferrari ancora una volta dimostra esperta nel realizzare sogni.