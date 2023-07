FIAT, ecco la promozione per la Tipo Hybrid: grandi sconti per voi

La FIAT Tipo Hybrid può essere vostra a prezzi molto più bassi del normale, ed ora vedremo a quanto potete prenderla.

In casa FIAT è un periodo di grosse novità, e nel giro di una singola giornata, lo scorso 4 di luglio, sono stati svelati due modelli destinati a fare la storia. Stiamo parlando della Nuova 600 e della Topolino, presentate nella medesima giornata, ma che non potrebbero essere più diverse tra di loro per via delle caratteristiche tecniche che hanno.

La 600, chiamata più correttamente 600e, visto che è quello il modello di punta, è un Suv di Segmento B, che in tale aspetto affiancherà la 500X e la nuova Panda che vedremo il prossimo anno. La Topolino è una minicar, e sarà possibile guidarla a partire dai 14 anni di età.

Il settore Suv è quello che domina la scena, ma la FIAT ha pensato anche alle famiglia, ed a disposizone c’è un modello di Station Wagon molto interessante, ovvero la Tipo. In particolare, oggi vi parleremo della sua versione 1.5 Hybrid Red DCTZ, con una grossa promozione allegata.

Il suo punto forte è la grande abitabilità, con tanti comfort importanti all’interno dell’abitacolo, dove possono alloggiare cinque persone. Il suo prezzo base è di 32.450 euro, ma oggi, per voi, sarà possibile averla spendendo molto meno, tramite un’offerta che non vi lascerà indifferenti.

FIAT, ecco a quanto potete avere la Tipo Hybrid

L’ibrido in casa FIAT è arrivato da qualche anno, ed è ormai presente sulla quasi totalità della gamma, anche se ora siamo già nella fase del passaggio al full electric. Tra i modelli più interessanti presenti sulla gamma figura sicuramente la Tipo Hybrid, un’auto familiare e che può fare al caso di molte persone.

Per aumentare le vendite in tal senso, ed incentivare la clientela ad un nuovo acquisto, la casa di Torino ha pensato ad una speciale promozione, che prevede la vendita di questa vettura con il pagamento di 59 rate da 323 euro al mese, con TAN fissato all’8,25% e TAEG al 9,52%.

La bella notizia, per chi fosse interessato, riguarda l’assenza di un antipo, con la maxi-rata finale che è di 10.882 euro. L’offerta è valida sino al prossimo 31 di luglio, per cui, ci sono ancora una ventina di giorni per prendere la vostra decisione, ed anche in questo caso, c’è l’ovvia possibilità di scelta sul pagamento della maxi-rata finale.

Infatti, la FIAT vi dà la possibilità di restituirla alla fine del pagamento delle rate, ma in questo caso, ci sarà il limite massimo di chilometri imposto. Per non pagare il prezzo extra di un centesimo per km in più, dovrete stare sotto la soglia massima dei 50.000 km, comunque una cifra più che onesta.

La Tipo Hybrid ha avuto ottime valutazioni da parte di chi l’ha testata in prima persona, ed ora è arrivato il vostro momento. Come detto, non è una decisione che dovrete prendere nell’immediato, visto che a vostra disposizione ci sono ancora diversi giorni prima di procedere all’eventuale acquisto. L’occasione pare davvero difficile da rifiutare.