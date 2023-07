Verstappen, prime lamentele sulla Red Bull: ecco cosa non ha funzionato

Nelle qualifiche del Gran Premio di Ungheria l’olandese scatterà dalla seconda posizione. Ecco cosa ha detto Max Verstappen al termine del Q3.

Piccola delusione per Verstappen che, però, sta attraversando il periodo più bello della sua carriera. Dopo anni ad inseguire le Mercedes si è ritrovato, dal 2022, la monoposto più forte del lotto nel suo momento di maggiore maturazione. Troppo presto era stato criticato per il suo stile di guida senza compromessi e sempre proiettato al limite.

Il suo carattere sembra diventato il punto di forza per non avvertire la pressione. Nell’intera storia del circus risulta difficile rintracciare un pilota capace di vincere con il pieno controllo della situazione così tanti Gran Premi in successione. Numerosi campioni hanno avuto in dote auto competitive, ma in pochissimi sono riusciti a sfruttarle con una tale regolarità.

Non a caso il record assoluto di trionfi in una singola stagione spetta al figlio d’arte di Jos. Nel 2022 ha marcato ben 15 vittorie, oltre a 2 Sprint Race. Nessuno in precedenza aveva sfiorato un tale numero di trionfi, persino Michael Schumacher e Sebastian Vettel non erano andati oltre i 13 trionfi un campionato. Del resto con calendari sempre più dilatatati per Max Verstappen tutti i record sembrano essere alla portata, persino quelli di Lewis Hamilton.

Nel 2023 Max Verstappen ha già calcato il primo gradino del podio in 8 tappe. Il suo stesso record sembra destinato a crollare anche grazie alle incredibili performance della monoposto austriaca. La Red Bull Racing non ha nessuna intenzione di tirare i remi in barca e ha portato degli importanti sviluppi in Austria. La mentalità di non accontentarsi mai appartiene solo ai più grandi. Ecco l’orario della corsa ungherese.

Il commento di Max Verstappen alla sua performance

La differenza con il compagno di squadra Perez, non a caso, si è fatta ridicola a svantaggio del messicano a tal punto che molti ritengono che i due driver della Red Bull Racing abbiano vetture diverse. La grande differenza sta nel fatto l’ex pilota della Racing Point continua a commettere degli errori banali, mentre in nativo di Hasselt non lascia mai nulla al caso.

Anche sul tracciato ungherese si è abbattuta la legge di SuperMax, ma sul più bello Lewis Hamilton gli ha strappato la pole all’ultimo tentativo. Il #33, oggi numero 1 della griglia, ha siglato il secondo tempo. E’ stato straordinario Lewis ha ottenere il miglior tempo.

“Ho faticato in tutto il weekend a trovare un buon bilanciamento – ha annunciato Max a caldo dopo le qualifiche – Ho avuto alti e bassi in tutte le sessioni, sia nel Q1, nel Q2 e nel Q3. Non è stato facile trovare la fiducia per attaccare le curve. Il primo tentativo è stato buono, ma nel secondo tentativo non ho trovato il feeling e ho perso il posteriore e poi l’anteriore. Sono arrivato secondo, ma con la macchina che abbiamo dovremmo essere davanti. Non siamo stati sul pezzo. Domani farà caldo e sarà difficile gestire le mescole posteriori. Mi sarebbe piaciuto un bilanciamento migliore sull’anteriore in qualifica. Gli aggiornamenti, però, funzionano“.