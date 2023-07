F1, GP Ungheria: Orari TV e Streaming su SKY e TV8

La F1 tornerà in pista presto per il GP di Ungheria, uno dei più imprevedibili dell’anno. Ecco gli orari e tutte le info utili.

Il mondiale di F1 si concede una settimana di pausa, prima di tornare in pista per il Gran Premio di Ungheria. Si tratta di una gara che regala sempre emozioni, e che negli ultimi tre anni è stata condizionata dalla pioggia, a volte in qualifica ed altre in gara, con molti risultati a sorpresa.

L’esempio più lampante è sicuramente quello offerto da Esteban Ocon, che nel 2021 vinse la sua prima ed unica gara in carriera con l’Alpine, aiutato da un’eroica difesa di Fernando Alonso, all’epoca suo compagno di squadra, nei confronti del rimontante Lewis Hamilton, penalizzato da un clamoroso abbaglio tattico della Mercedes nel momento in cui la pista si asciugava dalla pioggia.

Anche lo scorso anno, la F1 a Budapest ha regalato spettacolo. La vittoria è andata ad un pazzesco Max Verstappen, scattato dalla decima posizione, autore di una rimonta da record su una pista dove i sorpassi sono sempre stati molto complessi, ma che ha dovuto ringraziare una strategia suicida della Ferrari.

La gara era infatti nelle mani di Charles Leclerc, ma la solita follia del muretto lo costrinse a chiudere addirittura fuori dal podio. Era l’inizio della fine per la Scuderia modenese, che da quel momento in poi non sarebbe più stata competitiva, sino ai disastri che ben conosciamo oggi.

F1, ecco gli orari del Gran Premio di Ungheria

La Red Bull vola in Ungheria per scrivere la storia della F1. Con un’altra vittoria, siglerebbe il nuovo record di 12 vittorie di fila per un unico team, agguantando anche le 11 vittorie consecutive ad inizio stagione, detenuto dalla McLaren MP4/4 motorizzata Honda del 1988.

Il GP di Ungheria si disputa sulla pista di Budapest, lunga 4.381 metri e composta da 14 curve, ed è uno dei più tortuosi e stancanti per i piloti dell’intero calendario di F1. Le temperature, di solito, sono roventi, e questo è un ulteriore aspetto che può fare la differenza.

In termini di vittorie assolute, la McLaren è la regina assoluta con ben 11 affermazioni, anche se l’appuntamento assoluto con il successo manca dal 2012, quando trionfò Lewis Hamilton, che tra i piloti è quello che ha vinto di più con 8 affermazioni, davanti alle 4 di Michael Schumacher ed alle 3 di Ayrton Senna.

La Ferrari è ferma a 7 successi, l’ultimo dei quali maturato nel 2017 con Sebastian Vettel, che guidò una fantastica doppietta davanti a Kimi Raikkonen. A parità di vittorie con la Rossa c’è la Williams, che qui però non vince dal 1997 con Jacques Villeneuve. 3 anche le vittorie assolute della Red Bull.

Di seguito trovate gli orari televisivi del prossimo fine settimana

Orari TV GP Ungheria su SKY

Venerdì 21 luglio

Prove libere 1

13:30-14:30

Prove libere 2

17:00-18:00

Sabato 22 luglio

Prove libere 3

12:30-13:30

Qualifiche

16:00-17:00

Domenica 23 luglio

Gara

15:00

Orari TV GP Ungheria su TV8

Sabato 22 luglio

Qualifiche

16:00-17:00 in diretta su TV8

Domenica 23 luglio

Gara