Valentino Rossi dopo le auto cambia ancora “mestiere”: video inequivocabile, guardate che fa

Valentino Rossi è stato pizzicato da alcuni fan in una veste decisamente inedita. Il Dottore però anche questa volta si è disimpegnato alla grande.

Valentino Rossi continua a mostrare al mondo di non voler proprio smettere di correre. Dopo una carriera vissuta ai vertici della MotoGP, infatti, il Dottore ha deciso di cimentarsi con le quattro ruote, in particolare con il Fanatec.

Mai banale nelle sue scelte, il #46 ha dimostrato anche in questa disciplina di poter dire la sua. Non a caso proprio nell’ultimo weekend, a casa sua a Misano, ha portato a casa una fantastica vittoria. Un risultato prestigioso e di tutto rispetto per lui.

Valentino Rossi Dj d’eccezione a Marina Romea

Insomma Valentino Rossi sembra proprio non volerne sapere di appendere definitivamente il casco al chiodo e nonostante una figlia continua a divertirsi a tutto gas. Il Dottore ha affermato più volte di volersi muovere per gradi in questa disciplina e provare passo dopo passo ad arrivare ai vertici anche nei campionati GT.

Intanto però si diverte sulle piste di mezzo mondo. Il #46 però continua ad essere anche uno dei personaggi più amati in Italia e la sua presenza in ogni evento è sempre sinonimo di grande attenzione da parte dei media.

Ne sanno qualcosa chi era a Marina Romea domenica scorsa. Valentino Rossi, infatti, al bagno La Piaggia ha deciso di cimentarsi in un nuovo mestiere: quello del dj. Il Dottore è stato subito ripreso dai fan che erano presenti lì e si è molto divertito a mostrare le sue doti nel mixare. Insomma questo eterno ragazzino sembra proprio voler provare tutto nella vita. Come dargli torto.