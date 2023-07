Marquez, indiscrezione clamorosa sul suo futuro: nessuno se lo aspettava

Marc Marquez è entrato in una profonda crisi di risultati. I rapporti con Honda si sono logorati. Ora è arrivato uno scoop inatteso.

Che tra Marc Marquez e la Honda i rapporti fossero diventati tesi si era capito da tempo. A seguito del crash di Jerez che ha cambiato, radicalmente, la sua carriera la casa giapponese ha preso scelte che hanno compromesso il prosieguo della storia d’amore. Lo spagnolo, probabilmente, rimarrà in Honda anche nel 2024 ma per una carenza di alternative.

Prima di tutto l’addio anticipato dell’otto volte iridato, tra penali, ingaggi, slot IRTA e l’impatto con gli sponsor poterebbe ad un buco di diverse decine di milioni che nessuno coprirà. Stavolta nemmeno la Red Bull, storico promotore della carriera nel Motomondiale del Cabroncito, potrebbe accollarsi questa spesa. Marc Marquez si è guardato intorno e questa è una naturale conseguenza di anni molto difficili.

A seguito del riacutizzarsi della diplopia e delle operazioni alla spalla destra il centauro non ha più ritrovato il ritmo in pista. Il suo stile funambolico lo ha rigettato più volte al suolo, riportando ulteriori guai fisici. La cosa, però, non ha coinvolto solo Marc ma anche tutti gli altri centauri della casa di Tokyo. L’unico a salvarsi da infortuni, nel 2023, è stato il giapponese Nakagami del team satellite LCR.

Tutti i guai attuali sono nati dalla decisione di stravolgere, tecnicamente, la moto progettata sulle esigenze di Marc per renderla più guidabile. In sostanza non sono andati forti gli altri colleghi dello spagnolo né il #93 stesso. Inoltre gli anni iniziano ad essere un fattore. Nonostante abbia celebrato nel 2023 30 anni, Marc è falcidiato dalle operazioni chirurgiche che ha subito. Per questo c’è chi ha paventato un anno sabatico, proprio per riprendersi al meglio in vista del 2025.

La speranza di Marc Marquez

Il suo contratto scadrà al termine del 2024, ma è palese che oramai nessuno più supporta e sopporta il #93. Il boss della Honda ha annunciato persino che può andarsene. Nessuno lo costringerà a rimanere, ma quale è la destinazione? Il capo della KTM Stefan Pierer ha dichiarato in una intervista rilasciata a Speedweek che l’otto volte iridato gli è stato proposto in diverse occasioni negli ultimi mesi. Ciò vuol dire che per Marc le soluzioni sono oramai pochissime.

La Ducati gli ha chiuso una porta in faccia, avendo già in squadra fior fiori di talenti, tra cui il campione del mondo in carica Pecco Bagnaia. La KTM vuole arrivare ai vertici, ma grazie ai suoi piloti. Non a caso in Moto3 e Moto2 hanno lanciato in pista gli astri nascenti della MotoGP di domani. Il più atteso corrisponde all’anagrafe al nome di Pedro Acosta, destinato a debuttare in sella alla KTM nel 2024.

“Questa è una situazione bloccata di cui non è del tutto innocente. E il suo stile di guida ora non si adatta molto a queste moto deturpate dall’aerodinamica. Ecco perché cade così spesso – ha spiegato il capo della KTM – Vogliamo essere campioni del mondo un giorno. Ma ingaggiare un Marquez non è la nostra strada“.