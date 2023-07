La Mercedes si schianta contro un bar: attimi di paura per il giocatore della Nazionale

Brutto avvenimento per un noto calciatore che è stato coinvolto in un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi.

L’Italia sta vivendo un particolare momento della propria storia, con diversi calciatori molto interessanti a livello giovanile che potranno fare la fortuna del nostro calcio. Il paradosso però è che anche nell’ultimo Europeo Under 21 le prestazioni sono state bene al di sotto delle aspettative iniziali.

Tra i giocatori che hanno maggiormente deluso vi è il laterale sinistro Destiny Udogie. Il ragazzo infatti è considerato come uno dei migliori laterali mancini dell’intero campionato, con Roberto Mancini che ha subito diverse critiche per il suo mancato utilizzo.

Per Nicolato invece era un punto fermo fondamentale della propria nazionale giovanile, ma un suo clamoroso errore è costato caro all’Italia. La sua fase difensiva troppo poco attenta contro la Francia ha permesso ai Bleus di segnare il goal del 2-1, un punto che alla fine è costato carissima gli Azzurri.

Per lui comunque è prossima ormai l’avventura con la maglia del Tottenham, testimonianza del fatto che il ragazzo ha tutte le carte in regola per poter sfondare a livello internazionale. Ricordiamo inoltre come abbia solamente vent’anni, con i 21 che li compirà nel prossimo novembre.

Udogie dunque è molto giovane, ma con i suoi primi guadagni con la maglia dell’Udinese è riuscito già a comprarsi una delle macchine più belle al mondo: una Mercedes. Purtroppo però molti giovani non riescono a gestire la loro forza in macchina. Ecco come mai il giovane calciatore ha dovuto affrontare le conseguenze di un incidente.

Udogie con la macchina contro un bar: le conseguenze

A riportare la notizia dell’incidente ci ha pensato il “Messaggero Veneto”, con quest’ultimo che ha spiegato come Udogie abbia perso il controllo della propria auto mentre stava viaggiando in quel di Udine. Le conseguenze sono state davvero incredibili, infatti si è schiantato contro un bar della città friulana.

Testimoni parlano di aver udito un frastuono incredibile. Una delle paure del titolare era legata addirittura all’esplosione di una bomba vicino al bar. Stando a quanto riportato da Sky Sport, l’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto attorno alle 3 del mattino del 13 aprile 2023.

Complessivamente Udogie ha distrutto dodici sedie, due ombrelloni, tre tavolini e perfino cinque portapiante con all’interno una decina di piante. Il danno è stato valutato attorno ai 3000 Euro, con Destiny che dovrà dunque risarcire il bar per il danno commesso.

Chi non l’ha preso nel migliore dei modi, soprattutto considerando l’orario in cui è avvenuto l’incidente, è stato l’Udinese. I friulani infatti hanno subito emesso un comunicato spiegando come Udogie abbia infranto il regolamento interno presente nella società.

Questo dunque gli è costato un’ulteriore multa da parte delle Zebrette bianconere, con la serata che gli è costata davvero molto cara. Per quanto riguarda invece tutti gli accertamenti sullo stato di salute di Udogie, la Polizia e la società friulana hanno preferito mantenere l’anonimato. Non si conoscono dunque le cause scatenanti di questo incidente.