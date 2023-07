Presentata la nuova Peugeot 208: un modello che già fa parlare di sé

Anteprima mondiale durante la 6h di Monza. Nuovi motori HYBRID 48V e 100% elettrico da 156 CV. Peugeot continua la sua offensiva sostenibile

In occasione della 6 ore di Monza, tappa italiana del Campionato del Mondo Endurance FIA WEC dello scorso 9 luglio, Peugeot ha svelato in anteprima mondiale e proprio all’autodromo brianzolo la nuova 208.

Una tradizione ormai consolidata quella che lega il marchio del leone a Monza, visto che sempre qui nel 2021 ha presentato in anteprima mondiale il prototipo della sua attuale hypercar, la Peugeot 9×8, e che solo un anno fa, nel 2022, proprio alla 6 ore di Monza è stata svelata alla stampa internazionale e sempre in anteprima la nuova 408.

Peugeot e l’Italia: un rapporto in continua crescita

Quest’anno, come detto, la gara italiana del WEC è stata non solo caratterizzata dal primo podio conquistato, con il terzo posto finale, proprio dalla Hypercar 9×8, ma anche dal primo contatto in assoluto per tanti appassionati ed addetti ai lavori con la nuova Peugeot 208.

Un prodotto iconico per il brand francese, il cui debutto su territorio italiano dimostra una volta di più la centralità del nostro paese nel galassia Peugeot. L’Italia infatti rappresenta il secondo mercato più importante, per il brand francese, in termini di vendite. Il 15% delle vendite complessive di Peugeot in Europa sono riconducibili al mercato italiano, con una quota di mercato del 5,7%.

Nuova Peugeot 208: ancora più elettrificata

Tornando su nuova 208, stiamo parlando della vettura più compatta dell’attuale gamma Peugeot e che in questa nuova versione si arricchisce di un design moderno, con una nuova firma luminosa anteriore e posteriore e con un nuovo design dei cerchi in lega, migliorati anche da un punto di vista aerodinamico.

Internamente c’è l’evoluzione dell’esclusivo Peugeot i-Cockpit, oltre e nuove dotazioni tecnologiche come le telecamere a 360°. Sotto pelle aumenta il grado di elettrificazione dei motori, con l’arrivo di due nuovi powertrain HYBRID da 48V ed una nuova motorizzazione 100% elettrica da 156 CV, capace di superare il muro dei 400 km di autonomia.

Un tassello che consegna oltre modo qualità alla proposta Peugeot nel segmento B, il più importante del mercato italiano, e dove di recente il brand francese ha rilanciato anche la nuova versione del SUV 2008. Anch’esso migliorato con nuova motorizzazione 100% elettrica e, a breve, anche da una motorizzazione HYBRID 48V per aumentare potenza e ridurre consumi ed emissioni di circa il 15%.

Peugeot, una gamma moderna e sempre più sostenibile

Volendo ampliare l’analisi a livello più generale, l’intera gamma prodotti di Peugeot sta vivendo una fase di grande cambiamento e modernizzazione, con l’arrivo di modelli innovativi come la 408 ma anche la nuova 508, presente a Monza nel fine settimana del WEC nella sua versione PSE (Peugeot Sport Engineered).

A queste si aggiunga anche la 308 plug-in Hybrid, ibrida ricaricabile che nella seconda parte dell’anno verrà affiancata anche da una versione 100% elettrica.

D’altronde la proposta elettrificata di Peugeot sta procedendo a grande velocità, con la possibilità già oggi di offrire ai propri clienti una proposta 100% sostenibile, con vetture Hybrid 48V, plug-in Hybrid o Full Electric.

In attesa delle prossime tappe previste nel 2025, quando ogni modello Peugeot sarà disponibile in versione 100% elettrica, e nel 2030, quando l’obiettivo dichiarato è quello di vendere solo modelli zero emissioni.