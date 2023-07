F1, Hamilton in Red Bull con Verstappen? Horner sorprende tutti

Un’eventuale coppia formata da Lewis Hamilton e Max Verstappen garantirebbe show in F1, e sentite cosa ne pensa il boss Red Bull.

Il mondiale di F1 fa tappa in questo week-end sul tracciato di Budapest, per il Gran Premio di Ungheria. Si tratta di una delle piste più dure dal punto di vista fisico, visto che per i piloti non c’è mai un attimo di tempo per respirare, considerando che è composto da 14 curve e giusto da un paio di rettilinei più importanti.

Qui conta tanto la vettura precisa nelle curve e dotata di un buon telaio, e la Red Bull, come al solito, è la grande favorita. Tuttavia, se c’è una pista dove si può sperare di vedere qualcosa di diverso quella è proprio Budapest, dove ci attendiamo una Ferrari competitiva ed anche un’Aston Martin in ripresa.

Max Verstappen vuole ribadire il successo dello scorso anno, ma non ci dobbiamo dimenticare che da queste parti il re assoluto è Lewis Hamilton, che ha vinto per ben 8 volte. Il nativo di Stevenage ha sempre avuto un feeling pazzesco con il tracciato magiaro, dove iniziò ad imporsi già dal 2007, al suo primo anno in F1 con la McLaren.

Per battere questo pilota a Budapest occorre avere un’auto perfetta, e bisogna sperare che lui non lo abbia. Hamilton è giunto secondo nell’ultimo biennio, ma se la Mercedes dovesse dimostrarsi in ripresa, potrebbe sperare in qualcosa di più in questo week-end, dove occorre fare attenzione anche ad un meteo che può fare qualche scherzo.

F1, Horner commenta la coppia Hamilton-Verstappen

Lewis Hamilton e Max Verstappen hanno regalato spettacolo nel 2021, una delle stagioni di F1 più belle ed intense in assoluto. I due si sono sfidati sino all’ultimo giro del GP di Abu Dhabi, con l’olandese che ha avuto la meglio tra polemiche e veleni. In molti si sono chiesti chi è il più forte tra i due, e dare una risposta è molto complesso.

Parliamo, infatti, di due talenti impressionanti, che hanno molti punti in comune, tra cui la ferma volontà di demolire gli avversari, come solo i veri cannibali sanno fare. L’olandese è il volto nuovo della F1, quello che ha messo fine al dominio del britannico e di una Mercedes che sembrava imbattibile per tutti.

Una delle soluzioni per risollevare lo spettacolo potrebbe essere quella di farli correre insieme in Red Bull, ed a quel punto, lo show sarebbe garantito. A tal proposito, il team principal Christian Horner si è espresso ai microfoni di “RacingNews365.com“, dicendo la sua su una coppia di questo tipo.

Ecco le sue parole: “Se li vedo insieme? Per pagarli, saremmo probabilmente costretti a vendere la nostra fabbrica. Nel corso della nostra storia, ci sono state un paio di occasioni in cui c’era la possibilità che Lewis si unisse a noi, ma non è mai successo nulla di concreto, abbiamo avuto solo qualche conversazione. Lewis è un grande pilota e mi auguro che continui ancora per molti anni“.