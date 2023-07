Che botta per il centrocampista del Milan: l’incidente con la sua Lamborghini

Un calciatore del Milan è stato coinvolto in un incidente con la sua Lamborghini e per fortuna le conseguenze sono state minime.

Molti i calciatori famosi si fanno attrarre dall’acquisto di automobili di lusso, con la Lamborghini che di sicuro è una delle più amata. La Urus è il primo grande SUV della casa di Sant’Agata Bolognese, per questo motivo sta avendo grandissimo successo.

A rimanere estasiato da questa meravigliosa automobile è stato anche il centrocampista del Milan Bakayoko, un giocatore che dopo un bell’inizio in rossonero si è via via spento. La sua miglior stagione sicuramente è stata quella 2018-19, dove però non venne riscattato dal Diavolo, con il calciatore che passò anche al Napoli.

Con Stefano Pioli non è mai riuscito a legare fino in fondo, infatti il suo ruolo nella vittoria dello Scudetto del 2022 è stato assolutamente marginale. In questa stagione inoltre la situazione è precipitata ancora di più, con Bakayoko che ha giocato ancora di meno rispetto all’anno precedente.

Questa però non gli ha di certo impedito di poter acquistare una splendida Lamborghini Urus, una meravigliosa vettura da ben 235.000 Euro di listino base. Tra le sue caratteristiche migliori vi è chiaramente il motore, un V8 da ben 4000 di cilindrata, con la possibilità di erogare un massimo di 666 cavalli.

Pur trattandosi di un SUV questa vettura può arrivare fino a un massimo di 305 km/h. La sua accelerazione le permette di passare da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi. Un’automobile dunque non facile da guidare e purtroppo l’ha scoperto sulla propria pelle anche il centrocampista rossonero.

Bakayoko e l’incidente con la Urus: cosa è successo?

Lo sfortunato avvenimento è accaduto l’8 giugno del 2023, con il mediano francese che stava guidando la sua Lamborghini Urss, quando purtroppo ha sbattuto contro una Volvo. Lo scontro è avvenuto all’altezza di piazzale Piola e non appena i tifosi rossoneri hanno riconosciuto il calciatore è scattato il più classico dei parapiglia.

Tutti quanti infatti volevano conoscere le condizioni del calciatore, sperando che non si fosse fatto male. Sono state tante le domande nei suoi confronti, ma per fortuna l’impatto è stato tutto sommato di lieve entità.

Sia Bakayoko che automobilista della Volvo hanno potuto chiarirsi velocemente e capire la soluzione migliore per poter risolvere la questione. In questi mesi davvero molto travagliato per il centrocampista le automobili e la strada sembrano davvero essere maledette per lui.

Già nel luglio del 2022 infatti il centrocampista si era ritrovato all’interno di un clamoroso scambio di persona. Bakayoko in quel caso venne fermato in maniera violenta dalla Polizia, con quest’ultima che era convinta di aver individuato uno dei possibili complice all’interno di una sparatoria avvenuto poco prima.

Il povero Bakayoko dunque non sta di certo vivendo il periodo migliore della propria carriera e anche quando si trova in strada c’è sempre qualcosa che va storto. Per fortuna però il danno è stato di lieve entità, dunque avrà avuto modo di poter riparare la sua fiammante Lamborghini Urus.