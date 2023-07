Auto, sapete qual è il colore che la fa sporcare di meno? E’ una sorpresa

Il colore della vostra auto viene scelto in base ai vostri gusti, ma ci sono alcuni colori che le consentono di sporcarsi di meno.

Il sogno di tanti giovani è quello di acquistare un’auto, ma è anche un obbligo per chi deve spostarsi di frequente. La macchina accompagna le nostre vite e ci permette di raggiungere tutti i luoghi che vogliamo, ed è logico che ognuno la scelga in base alle sue disponibilità economiche, ma anche dando un’occhiata a quelli che sono i gusti personali.

C’è infatti chi preferisce la berlina, chi la Station Wagon per esigenze familiari, chi il SUV o l’auto sportiva, ed i più fortunati si possono permettere anche la supercar. Tuttavia, l’auto è un qualcosa di indispensabile, di cui non si può proprio fare a meno, ed uno degli aspetti che caratterizzano la nostra scelta, una volta selezionato il modello che preferiamo, sicuramente il colore, che ha una grande importanza, in un mondo sempre più dominato dalla voglia di apparire.

I colori che vanno per la maggiore sono sempre il nero ed il bianco, anche se, sempre più spesso, ne vediamo alcuni più particolari e stravaganti. Nelle prossime righe, affronteremo un tema interessante e poco indagato, ma che vi può tornare utile, in molte occasioni. Stiamo parlando di quello che è il colore che si sporca di meno, e per voi sarà una sorpresa.

Auto, ecco quale colore scegliere per sporcarla di meno

In questi giorni, abbiamo svolto alcune ricerche in base al colore che si sporca meno sulla vostra auto, e quello che vi dà maggiori garanzie è il bianco. Potrebbe sembrare un controsenso, visto che, ad esempio sui vestiti, è sempre quello che causa e che mette in evidenza più macchie.

In realtà, quando parliamo di macchine è quello preferibile se non avete intenzione di lavarla troppo spesso. Ovviamente, è quello che si sporca di più riguardo a ciò che solleviamo dall’asfalto, ma non parliamo di gravi macchie, ma di semplici strisce nere che si tolgono anche con un panno.

Le auto di colore nero, invece, rendono più visibili alcune macchie più difficili da eliminare, e per il quale è obbligatorio recarsi da un esperto in termini di car wash. Infatti, il nero è giudicato quello che mette più in risalto, oltre che lo sporco, anche i graffi e le ammaccature che sono presenti sulle nostre vetture, e l’unico caso in cui ciò non si verifica è quando si tratta di un nero particolare, lucido e fiammante, ovvero quello più esclusivo e che risulta anche essere quello che costa maggiormente.

Inoltre, il nero è quello che raccoglie più polvere, e che vi porterà, se siete maniaci della pulizia, ad intervenire di continuo per cercare di renderla più lucente possibile. Dunque, se volete una vettura sempre elegante e che nasconda anche qualche ammaccatura, vi dovete affidare ad una carrozzeria di colore bianco, la migliore in assoluto.