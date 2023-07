Juan Cuadrado, una “strana” passione: in pochi la conoscono

Juan Cuadrado ha una grande passione per le auto e per questo ha comprato uno dei modelli più potenti al mondo.

Per molti sembrava davvero qualcosa di impossibile, ma alla fine Juan Cuadrado non solo ha lasciato la Juventus ma ha scelto di accasarsi all’Inter. I rivali storici di Madama dunque potranno così contare su un giocatore che a Torino era stato determinante per diversi anni.

Il colombiano non è di certo più di primo pelo e al momento questa è l’unica notizia che lascia sereni in casa bianconera. La speranza dunque di aver rifilato all’Inter ormai un giocatore sul viale del tramonto permette di vivere con meno astio questo “tradimento”.

Alla fine Cuadrado è stato sì una grande bandiera della Juventus in questi anni, ma giustamente si tratta di un professionista. Il 3-5-2 di Inzaghi è il modulo perfetto per poterne esaltare le caratteristiche tecniche e per questo motivo non ci sono dubbi sul fatto che possa fare molto bene.

La firma del contratto sarà di un solo anno con uno stipendio di 2 milioni di Euro a stagione più bonus. Marotta è un suo grande estimatore e non ha mai nascosto da anni la volontà di portarlo in nerazzurro.

Torino e Milano sono separate solamente da 100 km, per questo motivo non ci sono dubbi sul fatto che Juan prenderà la propria favolosa automobile per spostarsi verso il capoluogo lombardo. L’auto però è un marchio di fabbrica di casa Juventus: la Jeep Grand Cherokee.

Jeep Grand Cherokee: ecco la macchina di Cuadrado

Una delle più belle automobili che siano mai state realizzate dalla Jeep è sicuramente la Grand Cherokee, una versione tra le più prestazionali e con dimensioni incredibili. La sua lunghezza tocca i 491 cm, la larghezza i 196 cm e l’altezza è di 185 cm, il che le garantisce molto spazio per poter essere così una cinque posti.

La Jeep Grand Cherokee al momento prevede solamente un modello che è Full Hybrid. Questa versione al suo interno monta un ottimo motore da 4 cilindri e da 2000 di cilindrata con ben 380 cavalli di erogazione massima.

In questo modo può toccare i 210 km/h come picco massimo e si mette in evidenza soprattutto per i suoi consumi davvero limitati. La Grand Cherokee infatti può compiere ben 100 km con il solo utilizzo di 2,9 litri.

Il suo costo di partenza è di 82 mila Euro, ma in questo caso siamo solamente di fronte alla versione basilare. La Jeep Grand Cherokee è venuta incontro infatti a tutte le esigenze dei suoi clienti perfezionando anche i modelli di serie.

Le più costose e prestazionali in assoluto sono: la Summit Reserve e la Trailhawk. Queste Grand Cherokee hanno un prezzo di partenza che inizia da ben 102 mila Euro, cifre che davvero in pochi possono permettersi.

Cuadrado è già una scheggia straordinaria in campo e dunque quando viaggia in strada ha preferito attrezzarsi con un’automobile che potesse essere potente e sicura. La Grand Cherokee è la macchina perfetta in questi casi e il colombiano la porterà con sé anche a Milano.