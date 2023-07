Vettel ed il sogno Ferrari: ora si è messo in testa una cosa pazzesca

Sebastian Vettel ha corso in Ferrari dal 2015 al 2020, senza mai vincere il titolo. Ora in lui c’è un desiderio molto forte.

In questi giorni, si è rivisto in pubblico Sebastian Vettel, che ha deciso di dire addio alla F1 lo scorso anno. Riguardo ad un suo eventuale ritorno in futuro, il tedesco ha detto che ha già parlato con il CEO Stefano Domenicali e che qualcosa potrebbe muoversi, anche se non è chiaro se per un ruolo di pilota o per qualche ruolo gestionale.

Il quattro volte campione del mondo manca molto nel paddock, e non potrebbe essere altrimenti dopo esserne stato un protagonista per ben 15 anni. Il nativo di Heppenheim sembrava poter diventare il più vincente di sempre ai tempi della Red Bull, quando, ancora giovanissimo, mise in fila un poker di titoli iridati.

Con quella generazione di monoposto, Vettel appariva imbattibile, ma l’arrivo della power unit ha cambiato del tutto le carte in tavola. La F1, infatti, si è ritrovata immersa nel dominio della Mercedes, e tutti gli altri sono stati spazzati via. Seb è passato in Ferrari, e nel biennio 2017-2018 ha condotto a lungo la classifica del mondiale, per poi dover cedere a Lewis Hamilton ed alla sua freccia d’argento. In seguito, dopo l’arrivo di Charles Leclerc, si è spostato in Aston Martin, ma anche lì c’è stata poca fortuna.

Il tedesco è capitato nel team di Lawrence Stroll in una fase ancora iniziale, per poi cedere la verdona a Fernando Alonso nel 2023, anno in cui l’auto è diventata competitiva. Seb, comunque, non ha rimpianti, ed ora è concentrato sulla sua famiglia ed anche su una sua grande passione, ovvero quella del collezionismo.

Vettel, il sogno ora è la Ferrari F2004

Sebastian Vettel è stato uno dei protagonisti del Goodwood Festival of Speed, nel quale ha girato con due auto di sua proprietà. Stiamo parlando della McLaren MP4/8 motorizzata Ford, guidata nel 1993 da Ayrton Senna, e dalla Williams FW14B a motore Renault del 1992, quella che demolì la concorrenza, in quel campionato, con Nigel Mansell.

Seb aveva già girato a Silverstone su quest’auto, dotata di un bio-carburante, ed il suo sogno è sempre stato quello di riportare il sound dei vecchi motori in F1 proprio grazie agli e-fuel. Anche Stefano Domenicali, di recente, ha parlato di questa possibilità, che però ci sembra lontana dalla realtà, soprattutto per ciò che riguarda l’assenza dell’ibrido.

Un altro grande desiderio di Vettel è quello di avere tra le mani una delle vetture guidate in carriera dal suo idolo, ovvero Michael Schumacher. Intervistato a Goodwood, il tedesco ha affermato di voler acquistare la gloriosa Ferrari F2004, affermando però che il suo prezzo è elevatissimo.

“Ci sono tante auto che sono molto belle, ed ora sento che mi manca una di quelle di Michael. Il 2004 mi è rimasto impresso come l’anno in cui ha corso con l’auto più bella di sempre, ma è anche vero che queste vetture ormai stanno diventando sempre più costose“.