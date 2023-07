F1, Senna e la frase da brividi del grande amico: paragone con Verstappen

Ayrton Senna è la storia della F1, ed ora Max Verstappen lo ha superato nelle vittorie. Sentite cosa ne pensa l’ex pilota.

Il Gran Premio del Canada disputato un mese fa è entrato di diritto nella storia della F1, visto che Max Verstappen, vincendolo, ha raggiunto Ayrton Senna a quota 41 vittorie, per poi salire a 43 con i successi ottenuti in Austria ed in Gran Bretagna. Ciò significa che il figlio di Jos ora è quinto in solitaria, dietro a Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Sebastian Vettel ed Alain Prost.

L’olandese sta imprimendo un dominio da schiacciasassi, senza mai avere un concreto rivale in questo ultimo anno. Dopo aver scalzato Hamilton dal tetto del mondo, l’olandese ha iniziato a fare ciò che voleva, grazie ad una Red Bull che, con il nuovo regolamento che ha riportato in vita l’effetto suolo, non ha più conosciuto concorrenza.

Va detto che Sergio Perez non ha avuto modo di rispondere all’allungo di Super Max, dopo averlo fatto alla grande sino a Miami, ed in molte occasioni è stato lo stesso Verstappen a fare la differenza, come poche volte si era visto nel passato della F1. Senna era uno di quelli che era in grado di metterci quel qualcosa in più, e questo è un altro motivo per il quale i due vengono spesso paragonati.

Ovviamente, per lasciare un segno, anche dal punto di vista umano, simile a quello di Senna c’è tanto da fare per Verstappen, ma alla fin fine è il risultato quello che conta, ed in tal senso, il figlio di Jos sta facendo tutto alla grande. Ora è arrivato anche un bel paragone da parte di un ex pilota molto apprezzato.

F1, Berger ed il confronto tra Senna e Verstappen

Gerhard Berger ha vinto 10 gare nel corso della sua carriera in F1, al volante di Ferrari, McLaren e Benetton. L’austriaco è stato compagno di squadra di Ayrton Senna dal 1990 al 1992, prendendo il posto di Alain Prost, con il quale c’è stato lo scambio di sedili all’interno della Scuderia modenese.

Sostituire uno come il francese era ovviamente molto difficile, e Berger sapeva che non avrebbe mai potuto sfidare ad armi pari Senna, e così divenne il più fedele scudiero nella carriera in F1 del grande brasiliano. L’austriaco, infatti, fu grande amico di Senna, uno di quelli che pensarono al ritiro dopo la morte di Ayrton.

In questi ultimi mesi, come detto, ci sono stati molti paragoni tra il tre volte campione del mondo e Max Verstappen, che sicuramente merita di essere posizionato nell’olimpo assoluto delle più grandi stelle di questo sport. Intervistato da “OE24“, Berger ha parlato del confronto tra i due.

Ecco le sue parole: “Verstappen è il primo pilota dopo trent’anni ad essere messo sul gradino più alto assieme a Senna. Gli ingredienti sono davvero molto similari tra i due, anche se Ayrton aveva quel fascino speciale che non ho più visto in nessuno doopo di lui. Il modo sportivo in cui Max si presenta, tuttavia, lo avvicina molto a Senna“.