John Cena, sapete quanto vale la sua auto? Prezzo folle per quel modello

John Cena è stato uno dei più grandi wrestler della storia e ora ha modo di godersi una delle auto più belle di sempre.

In questi ultimi anni il wrestling è diventata una delle discipline in assoluto più seguite al mondo. Sono tornati in qualche modo le epoche d’oro, quando Hulk Hogan faceva impazzire le folle e ora con Roman Reigns che è conosciuto in ogni dove.

Se c’è un personaggio che però ha saputo far elevare ancora di più il buon nome del wrestling, probabilmente non si può non citare John Cena. I suoi inizi hanno dato vita all’inizio di una nuova Era, la Ruthless Aggression, per poi continuare negli anni con la PG Era.

Un’icona assoluta che ha saputo vincere la bellezza di ben 16 titoli mondiali, emozionando con una serie di match che sono entrati nella storia. Di recente ha avuto modo di far venire la pelle d’oca a tutti i fan europei.

Il PPV Money in the Bank è stato infatti svolto a Londra e proprio qui ha presenziato John Cena spiegando come la WWE stia pensando di portare WrestleMania in futuro proprio nella Capitale britannica. Questo ovviamente ha contribuito ancora di più a mandare in visibilio una folla che aveva già potuto godersi dei match favolosi.

L’ex rapper di Boston ormai è lontano dal ring, infatti i suoi principali sono da attore di Hollywood, ripercorrendo così la carriera di The Rock. Questo ha permesso ai due di diventare tra le stelle più brillanti del cinema mondiali, con i guadagni che sono pazzeschi.

Ecco dunque come mai John Cena ha avuto modo di poter acquistare anche delle auto d’epoca eccezionali. Una di queste è la MGC GT del 1969, un veicolo che ha fatto la storia negli Stati Uniti.

MGC GT 1969: la vettura iconica di John Cena

Questa è una delle auto che in assoluto ha saputo far parlare maggiormente di sé negli Stati Uniti. Quella di Cena è una vettura modificata rispetto all’originale, infatti le sospensioni originariamente montate sulla MG sono state sostituite. Questo le ha permesso così di presentarsi con un assetto molto più da Mustang II.

Il motore che è montato al suo interno è un gioiello di potenza e di prestazioni. Si tratta di un V8 della Chevrolet da ben 6200 di cilindrata e che è in grado di erogare un massimo di 600 cavalli. Il peso dell’automobile è di un totale di 952 kg, dunque è scattante e potente allo stesso tempo.

Al suo interno monta dei sedili azzurri con una serie di aggiunte e con degli inserti arancioni. Per poterla rendere ancora più sportiva si è deciso di arretrare ancora di più i sedili, dando così un nuovo particolare assetto all’auto.

Ancora una volta dunque John Cena ha saputo far parlare di sé, questa volta non per merito delle sue imprese sul ring o davanti alla macchina da presa. La sua MGC GT del 1969 è un gioiello unico nel suo genere e il wrestler sa bene che dovrà tenersela ben stretta.