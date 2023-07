F1, Leclerc si confessa: ecco cosa vuole fare con la Ferrari

Il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, ha raccontato un aspetto del suo carattere che in pochi conoscono. Ecco cosa ha rivelata il numero 16.

La carriera di Charles Leclerc è stata caratterizzata da pochissimi alti e da tanti bassi, e non per suoi demeriti. Il giovane della driver Academy ha sempre dimostrato una velocità innata. Dopo aver fatto faville nelle categorie minori, CL16 ha debuttato in Alfa Romeo Sauber nel 2018, sotto la guida sapiente dell’attuale t.p. della Scuderia modenese, Frederic Vasseur.

La costanza del monegasco indusse la Rossa a scommettere, immediatamente, su una strana coppia. Sebastian Vettel, dopo due annate in cui andò vicino a mettere in serie difficoltà la Mercedes di Hamilton, si ritrovò in squadra un ragazzo scatenato come Charles che aveva tutto da dimostrare. Lo stesso era capitato a Seb ai tempi della Red Bull Racing con l’arrivo di Daniel Ricciardo. La coppia, come nelle attese, scoppiò in Brasile. La collisione costò a Leclerc la terza piazza nel mondiale.

Nel 2019 Charles si tolse la soddisfazione di calcare per due volte il primo gradino del podio, a Spa e Monza. Nella tappa successiva, invece, di Singapore si impose Sebastian Vettel. L’accordo segreto sui motori della SF90 determinò un danno d’immagine per la Scuderia, macchiando i primi successi del monegasco e l’ultimo del tedesco. Il 2020 fu condizionato anche dalla scelta della Scuderia, guidata dall’ex Binotto, di accettare il compromesso.

La SF1000, infatti, fu una delle peggiori monoposto del Cavallino, non riuscendo ad ottenere nemmeno una vittoria e chiudendo al sesto posto. Nel 2021 la Rossa non ha conquistato nemmeno un GP ma almeno ha chiuso al terzo posto. Dopo una ottava e settima posizione in graduatoria mondiale, CL16 ha concluso al secondo posto nel 2022, vincendo tre Gran Premi, ossia Bahrain, Australia e Austria.

Leclerc e la confessione sulla pressione

Cinque vittorie in cinque anni sono un numero irrisorio per un pilota dalle qualità di Leclerc. Quest’ultimo ha portato a casa 26 podi e 940 punti totali. Leclerc è uno specialista del giro secco, avendo già ottenuto 19 pole position. Pensate che Max Verstappen con sole 8 pole in più è vicino alla conquista del terzo mondiale di fila.

Charles Leclerc, nonostante un 2023 avaro di soddisfazioni, in una intervista ai colleghi del The Guardian ha rivelato di non avvertire la pressione esterna, ma solo quella interna di cui si sovraccarica. Sul piano personale il venticinquenne, due podi in stagione, ha ammesso che nel 2023 le aspettative sono state disattese ma “c’è qualcosa di molto speciale nell’essere un driver della Ferrari. Non sento alcuna pressione dall’esterno, ma metto molta pressione su me stesso per essere all’altezza della responsabilitĂ di riportare la Ferrari al vertice”.

“Sono il primo che vuole essere in lotta per il titolo mondiale. Ma la situazione non è frustrante, anzi è una grande motivazione. Sono piĂą determinato che mai a cambiare le cose e riportare la Ferrari al posto a cui il team appartiene, ossia al vertice“, ha annunciato Charles Leclerc.