MotoGP, Marc Marquez torna a sorridere: tutti i record alla portata nel 2023

L’otto volte iridato, Marc Marquez, sta trascorrendo delle serene vacanze in attesa del ritorno in pista. Ecco i primati che può raggiungere.

Il 2023 per Marc Marquez non è andato come nelle attese. Il centauro catalano si è di nuovo dovuto operare. Stavolta è stata coinvolta la mano destra, in particolar modo il pollice che aveva subito una lesione a seguito del terribile incidente con Miguel Oliveira nel GP di Portogallo. L’intervento al primo metacarpo della mano destra ha costretto ai box il trentenne per i successivi 3 weekend del calendario.

In questa stagione, in MotoGP, sono state inaugurate le Sprint Race, rendendo ancor più difficile un recupero in classifica dopo una pausa. Attribuendo la metà dei punti per una gara, le SR hanno rivoluzionato la MotoGP. Chi domina, come nel caso di Ducati, ha ancor più possibilità di aprire un gap in classifica.

Nel 2023 si sta confermando al top il campione del mondo italiano, Pecco Bagnaia. Quest’ultimo ha subito lanciato un messaggio importante alla concorrenza, vincendo a Portimao SR e GP all’esordio sulla Desmosedici GP23.

E’ troppa la differenza, oggi, tra la Rossa di Borgo Panigale e tutti gli altri competitor. Nella classifica dei primi 6 c’è solo Brad Binder in sella ad una moto diversa dalla Ducati. Il sudafricano della KTM è, comunque, ad 80 punti dal leader Bagnaia.

Marc Marquez e Fabio Quartararo, rispettivamente, gli alfieri di Honda e Yamaha sono scivolati in fondo, non avendo più fiducia né feeling sulla moto. Se il francese si è laureato campione nel 2021 e ha lottato per la difesa della corona nel 2022, gli ultimi 3 anni per Marc sono stati un calvario senza fine.

Marc Marquez, alla ricerca di primati

Il ritorno in pista ad alti livelli del Cabroncito rappresenterebbe un toccasana per l’immagine della stessa MotoGP. Da Jerez 2020 ad oggi si sono disputati 60 Gran Premi. Marquez ha preso parte solo a metà delle corse, chiudendo solo 20 delle 30 gare. Il fenomeno della Honda è salito sul podio in cinque occasioni, comprese le ultime tre vittorie al Sachsenring, ad Austin e a Misano nel 2021. Nel 2022 ha chiuso secondo a Philip Island. È salito sul podio, inoltre, nella prima storica SR, in Portogallo, nel 2023.

In carriera Marquez ha ottenuto 85 vittorie in tutte le classi, solo 5 trionfi in meno della leggenda spagnola della MotoGP Angel Nieto. Con altre sei vittorie, il pilota di Cervera non solo diventerebbe il terzo pilota più vincente della storia, ma anche lo spagnolo con più GP vinti nel Motomondiale. In top class MM93 ha registrato 59 successi, contro i 68 di Giacomo Agostini e gli 89 del primatista Valentino Rossi.

Al termine del 2019 il rider della Honda sembrava pronto a demolire tutti i record del motociclismo. In caso di trionfo in un altro mondiale eguaglierebbe a 9 Valentino Rossi. Con il successo, invece, in un solo altro GP sarebbe il nono pilota della storia ad aver vinto nella classe regina per almeno un decennio, ponendo fine al lunghissimo digiuno iniziato a Misano nel 2021.