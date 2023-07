La Ferrari non si arrende, in arrivo altre novità: ecco cosa trapela da Maranello

La Ferrari vuole reagire dopo le difficoltà di Silverstone e punta ad un risultato di livello per Ungheria e Belgio. Ecco le novità.

Ci avviciniamo al giro di boa della stagione di F1 targata 2023, con la Ferrari che ha appena celebrato un triste anniversario. Il 10 di luglio dello scorso anno, Charles Leclerc vinceva il Gran Premio d’Austria, e quella è ad oggi l’ultima vittoria del Cavallino nella massima formula, data più di un anno fa.

Si tratta della 16esima volta nella storia della F1 in cui la Scuderia modenese resta per almeno 365 giorni senza successi, una statistica che, dal 2014 in avanti, si è rinnovata per troppe volte. Il dato è davvero triste per tifosi e piloti, ma quando si tocca il fondo la prima ed unica cosa da fare è quella di cercare di risalire la china, e sulla SF-23, in questi mesi, si è lavorato molto.

A Barcellona ha esordito un pacchetto del tutto nuovo, che ha cambiato il concept di questa Ferrari. L’auto non è andata bene in Spagna, ma in Canada ed in Austria si è visto uno step notevole, ma purtroppo è poi arrivata la gara di Silverstone che ha riportato tutti con i piedi per terra.

La monoposto a dispozione di Charles Leclerc e Carlos Sainz è ancora molto instabile, mentre è innegabile che sul fronte del consumo delle gomme sia stato fatto uno step importante. Adesso, si inizia a parlare di grandi novità in vista delle piste più veloci della stagione.

Ferrari, ecco come cambierà la SF-23

La Ferrari arriverà a Budapest senza rivoluzionare la SF-23, che presenterà, secondo le indiscrezioni, solo degli adattamenti alla pista. Tuttavia, il montaggio di ali con alta incidenza potrebbe ridare alla Rossa quella stabilità che non c’è stata a Silverstone, dove anche la sensibilità al vento, con ali da medio carico, non ha aiutato.

La pista di Budapest potrebbe essere favorevole anche in termini di rilascio della parte elettrica della power unit, un altro buon motivo per pensare di tornare sul podio. Il pacchetto più importante ci sarà a Spa-Francorchamps, dove si correrà una settimana più tardi. La tappa belga è stata infatti anticipata di un mese rispetto al passato, e per la Scuderia modenese si tratterà di un week-end carico di significati.

Sulla Ferrari verrà montato un pacchetto da basso carico appositamente studiato per il Belgio, e c’è da immaginarci che arriveranno modifiche al fondo ed alle ali. Il fine settimana di Spa, come spesso accade, potrebbe anche essere sfruttato come una sorta di laboratorio in vista di Monza, dove si usano dei set-up ancora più estremi.

Uno dei problemi da risolvere è legato al carattere della squadra, ed è obbligatorio cercare di scrollarsi di dosso la paura di sbagliare e l’eccessiva precauzione durante i fine settimana. A Silverstone, secondo i dati, si è persa tanta prestazione per via di assetti troppo conservativi, e da ora in avanti servirà rischiare.