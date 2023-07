Quando prenotare un volo per pagare meno? Ecco il grande trucco

Siamo vicini alle vacanze, e molti italiani sono già partiti. Se volete prendere un volo e non pagare troppo, c’è un consiglio da seguire.

Il mese di luglio è quello nel quale una gran parte di persone decidono di partire per le proprie vacanze, evitando i prezzi ormai inavvicinabili della settimana di Ferragosto. In tanti hanno deciso di passare le vacanze all’estero e prenderanno o hanno già preso un volo per godersi il mare o altri posti di villeggiatura.

Come ben sappiamo, siamo in un periodo di forte crisi, e tutti i prezzi si sono alzati in maniera troppo netta, soprattutto per quel che riguarda gli aerei. Pensate che, anche per spostarsi da una città italiana all’altra, spesso servono anche 150/200 euro tra andata e ritorno, ed immaginate di dover moltiplicare questa cifra per un intero nucleo familiare.

Inoltre, non esiste praticamente più il concetto di compagnia low cost o di viaggio last minute, visto che i vantaggi che c’erano in passato sono evaporati. Prendere un volo non è più una cosa da tutti, ed ora vi parleremo del periodo migliore in cui dovete acquistare i vostri biglietti per cercare di risparmiare qualcosa.

Ecco qual è il momento giusto per prenotare un volo

Acquistare un biglietto per un volo aereo è diventato molto impegnativo, visto che i rincari, l’inflazione ed anche gli elevati costi del carburante hanno fatto schizzare in alto i prezzi per una partenza. Tutto ciò si somma al discorso precedente relativo alla difficoltà di reperire biglietti low cost, ed allora, è bene iniziare a cercare qualche trucchetto per riuscire a spendere il meno possibile. Per far sì che ciò accada, occorre fare attenzione al periodo in cui si acquista il biglietto, che va studiato con attenzione.

Se dovete acquistare un tagliando per un volo, evitate sempre di comprarlo di domenica. Secondo vari studi, il momento perfetto per farlo rientra tra il pomeriggio del lunedì e la serata di mercoledì, per cui, avete circa 50 ore di tempo per cercare di prenotare il vostro biglietto spendendo meno del solito.

Il giorno migliore risulta essere il martedì, con un costo medio a biglietto che si aggira sui 138 euro, contro i 148 del resto della domenica tanto per farvi un esempio. Inoltre, c’è anche una fascia oraria ben precisa nella quale acquistare spendendo meno, ed è attorno alle 2 di notte.

In quel caso, il prezzo scende a 123 euro di media, mentre alle 13:00 può salire attorno ai 150 euro. I mesi migliori per volare sembrano proprio essere gennaio e febbraio, visto che sono quelli in cui si fanno meno vacanze in assoluto e le compagnie aeree devono cercare di incentivare alle partenze ed attirare più clienti possibili.

Per quello che riguarda le tempistiche, dovete sempre cercare di prendere un biglietto almeno 15 giorni prima rispetto alla partenza. L’ideale è di acquistarlo con due mesi di anticipo, e di evitare i giorni immediatamente precedenti al vostro aereo. Ora dovrete tenere a mente questi consigli, e ricordatevi sempre di non cadere in strani tranelli.