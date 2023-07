Federer “tradisce” la sua auto storica: ecco il pazzo modello che ha comprato

Roger Federer possiede una collezione di automobili invidiabile, con una di queste che però si differenzia e non poco dalle altre.

Nonostante abbia deciso di ritirarsi non ci sono dubbi che ogni qualvolta inizi il torneo di Wimbledon il pensiero vada immediatamente a Roger Federer. Il fenomeno elvetico rappresenta in assoluto uno dei più grandi campioni che siano mai visti in un campo da tennis, in particolar modo nel mitico terreno in erba britannico.

Non si tratta solamente di uno dei più grandi tennisti di sempre, ma allo stesso tempo anche di uno degli sportivi più eleganti in assoluto. Gran parte degli sponsor infatti ancora oggi continuano ad affidarsi al suo nome, vero e proprio sinonimo di stile.

Lo si denota anche dalla scelta delle proprie automobili, con Roger che si è praticamente legato quasi unicamente a un unico marchio: Mercedes. Il binomio tra il fenomeno svizzero e la casa di Stoccarda sembrava infatti essere praticamente inattaccabile.

Nel suo garage infatti possiamo ammirare una bellissima Mercedes SLR McLaren, quest’ultima progettata nel 2003 e con ben 626 cavalli. Si tratta di un modello molto raro, infatti era una dedica alla collaborazione tra le due case in F1.

A essa va aggiunta anche la Mercedes SLS AMG Roadster, con il valore di 180.000 Euro. Quest’ultima presenta al suo interno un favoloso motore V8 da 6300 di cilindrata, con ben 571 cavalli al suo interno.

Un’altra grande Mercedes che possiede lo svizzero è la CLS 63 AMG. In questo caso il costo è di 100.000 Euro e sono anche in questo caso ben 600 i cavalli in grado di essere erogati.

L’ultimo modello tedesco è la recente GLE, SUV estremamente elegante che è stato molto spesso utilizzato da Federer per i suoi spostamenti più recenti. Ma è solo la Mercedes ha rapito il cuore di Roger?

Range Rover Sport SVR: l’unica novità per Federer

C’è solamente una macchina che è stata in grado di convincere Roger Federer al di fuori dal leggendario marchio di Stoccarda: la Range Rover Sport SVR. Al momento infatti la casa britannica è l’unica che è riuscita a staccare Federer dal suo grande amore e vedendo le caratteristiche si capisce facilmente il perché.

Prima di tutto stiamo parlando di un’automobile dal costo di partenza di ben 213.000 Euro, ma quello che sorprende è il motore al suo interno. Si tratta di un veicolo Mild Hybrid, con il tradimento nei confronti della Mercedes che è totale, visto che si tratta di una motorizzazione BMW.

Al suo interno monta V8 Twin Turbo da ben 4400 di cilindrata, con il totale che in grado di erogare 635 cavalli. In questo modo ha l’opportunità di toccare un picco massimo di velocità di 290 km/h, con l’accelerazione che permette di passare da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi.

Sono dei numeri davvero eccezionali per poter essere un SUV, ma la versione Sport è stata perfezionata proprio sotto quest’ottica. Il modello di Federer si tratta della S.V. Edition One, con quest’ultima che non è stata messa sul mercato, ma con la Range Rover ha scelto attentamente i clienti che meritavano questo modello da sogno.