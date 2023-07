Incredibile incidente per tre giocatori: l’auto si schianta contro il mercato

Brutto incidente per dei giovani calciatori che sono stati coinvolti in un incidente che ha lasciato importanti strascichi.

Il calcio è lo sport più popolare al mondo e non è un caso dunque che venga praticato in ogni angolo della Terra. L’India non è di certo la nazione più famosa da questo punta di vista, ma lo sviluppo del campionato è evidente.

Anche grazie all’allargamento a 24 squadre, per la prima volta nella sua storia la nazionale ha saputo qualificarsi per due edizioni consecutive della Coppa d’Asia. Si tratta di un grande risultato che permette così al calcio di questa nazione di crescere e svilupparsi.

Sono diversi inoltre i calciatori di un certo livello che hanno avuto il privilegio e l’onore di giocare in questo campionato. Su tutti non si possono non citare i due campioni del mondo Marco Materazzi e Alessandro Del Piero.

Loro due hanno permesso a questo calcio di migliorarsi e diventare sempre più conosciuto, ma ovviamente sono i calciatori locali l’essenza di questo sport. Una delle squadre più conosciute e tifate è il Goan, con alcuni calciatori di grande talento al suo interno.

Purtroppo però alcuni di essi di recente sono stati coinvolti in una situazione davvero incredibile. Stando semplicemente in auto l’hanno combinata davvero grossa, con le loro peripezie che hanno fatto parlare tutte l’India e non solo.

Incidente per Martin, Borges e Vaz: ecco cosa è successo

I giocatori che sono stati coinvolti nell’incidente sono stati Glan Martin, Rowling Borges e Jaison Vaz che nell’aprile del 2023 si trovavano tutti a bordo della stessa automobile. La motivazione dell’incidente è dovuta a un drammatico colpo di sonno che ha coinvolto il guidatore, il signor Denis come riporta la Polizia.

Quest’ultimo infatti ha perso il controllo della propria auto e si è schiantato contro il market di Delfinos, cittadina del Porvorim. Stando alle testimonianze, riportate anche da sportstiger.com, chi ha subito i maggiori danni è stato il povero Jaison Vaz.

Quest’ultimo infatti è stato subito portato all’ospedale Goa Medical College per degli accertamenti in seguito a delle gravi ferite riportate al collo e alle costole. Di minore entità invece i danni che sono stati riscontrati per Martin e Borges, con questi che per fortuna hanno potuto cavarsela con pochi danni.

L’incidente si è fatto drammatico dato che l’auto si è schiantata contro un camion che si trovava parcheggiato sul bordo della strada. Come si evince dalle immagini è evidente come la parte anteriore dell’automobile fosse completamente distrutta.

Per fortuna quello si può affermare che nessuno dei tre ha subito danni peggiori, con lo stesso Vaz che ha così potuto uscire dall’ospedale. Un momento davvero molto preoccupante per i tre giovani ragazzi che non si sarebbe mai aspettati di essere coinvolti in questa situazione.

Questa storia è molto importante soprattutto per chi si trova spesso a dover guidare e quando la stanchezza è eccessiva ci si deve sempre fermare. Il colpo di sonno è infatti uno dei peggiori nemici in strada.