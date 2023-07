Tragedia durante la gara di moto: 2 persone muoiono, coinvolti anche gli spettatori

La morte colpisce ancora il mondo delle corse, ed ora c’è stata la scomparsa di due persone in una gara. Cosa è accaduto.

Il motorsport è, per sua stessa natura, pericoloso, ed ogni volta in cui assistiamo ad una gara, sappiamo che c’è il rischio di vedere qualche brutto incidente. Questa splendida disciplina è nata più di un secolo fa, e sin dai primi anni di esistenza si alternarono le prime tragedie, sia sulle quattro che sulle due ruote.

La F1 è stato uno degli sport più sanguinosi del mondo, ed anche la MotoGP, in tal senso, non scherza affatto. Con il passare degli anni, le cose sono migliorate grazie ai progressi che sono stati fatti sulla sicurezza, la quale ha salvato tante vite, ma è chiaro che il rischio zero non ci potrà mai essere.

Tre anni fa, a proposito della massima serie automobilistica, Romain Grosjean ha rischiato la vita nel corso della gara in Bahrain, quando la sua Haas ha preso fuoco dopo un brutto scarto e l’impatto con il muro. Purtroppo, la fortuna non ha aiutato Dilano van’t Hoff qualche giorno fa.

Questo nome non dirà molto ai più, o meglio, si trattava quasi di uno sconosciuto prima di ciò che gli è capitato qualche giorno fa. L’olandese, classe 2004, è scomparso a seguito di un terribile incidente avvenuto a Spa-Francorchamps, sotto il diluvio, durante l’evento di Formula Regional.

Van’t Hoff si è intraversato sul rettilineo del Kemmel, ed è stato preso in pieno, in maniera del tutto involontaria, da un collega che veniva da dietro e che non ha avuto il tempo di frenare. In queste ultime ore, purtroppo, è arrivata un’altra drammatica notizia, a seguito di un incidente terrificante.

Scompaiono due persone in una gara folle

La morte è tornata a colpire il mondo delle due ruote, durante una gara che ha nella follia il termine più azzeccato per descriverla. Il tutto è avvenuto sull’Isola di Man, che di solito ospita il Tourist Trophy, e che ha provocato una bruttissima perdita nel mondo delle Road Races, tanto amate dai puristi.

Tramite un comunicato diramato poche ore fa dagli organizzatori, si è venuto a sapere che due persone sarebbero morte durante la Southern 100, una gara che si svolge da sempre sull’Isola di Man e che vede protagoniste tante tipologie di moto, tra cui anche le derivate di serie o Superbike.

L’incidente ha visto protagonisti due piloti, un commissario ed uno spettatore, ma non possiamo dirvi, con esattezza, chi sono le vittime e chi, invece, è riuscito ad avere salva la vita. La direzione gara e chi si occupa dell’organizzazione non ha infatti reso note le identità delle persone scomparse.

Questa gara si svolge su una parte del tracciato usato per il più noto Tourist Trophy, ed ha avuto luogo, per la prima volta, nel lontano 1955, per cui la storia non gli manca. Al via c’è anche Michael Dunlop, uno dei più grandi interpreti del TT e delle Road Races. Inviamo le nostre più sincere condoglianze.