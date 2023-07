Campione d’Europa schianta la sua Audi R8: poco dopo la vettura prende fuoco

Un campione d’Europa è stato coinvolto in un doloroso incidente che ha rischiato di concludersi nel peggiore dei modi.

Molti i calciatori hanno la fortuna di poter acquistare delle automobili meravigliose, in particolare quando questi diventano anche dei campioni d’Europa. L’Audi R8 sicuramente una delle migliori versioni mai realizzati dalla casa tedesca, un gioiellino che in pochi possono permettersi.

Attualmente è stata migliorata ancora una volta, infatti si tratta di una meravigliosa coupé da 443 cm di lunghezza, larghezza di 194 cm è un’altezza di 124 cm. Il suo stile è abbastanza classicheggiante, ma è soprattutto il motore a fare impazzire i suoi clienti.

L’Audi infatti ha utilizzato un meraviglioso motore da 10 cilindri e con 5200 di cilindrata. Questa potenza dà l’opportunità così di sfoggiare la bellezza di ben 570 cavalli, permettendo alla vettura di toccare i 329 km/h.

Il costo di partenza attuale è addirittura di 171 mila euro, ma non era sicuramente un problema quando si era un campione come il centrocampista del Manchester United Anderson. Il ragazzo ha dimostrato nel corso della propria carriera di essere un perno fondamentale della mediana di Sir Alex Ferguson, molto spesso il dodicesimo uomo amato dagli allenatori.

Il momento più importante della sua carriera è stata sicuramente la finale di Champions League del 2008, dove Anderson riuscì anche a segnare un goal nella lotteria dei rigori contro il Chelsea. La sua esperienza con i Red Devils sicuramente fu la migliore della sua carriera, peccato che in quel periodo visse anche un bruttissimo momento.

Anderson si schianta con la Audi R8: paura per il giocatore

L’evento risale all’estate del 2010, quando il giocatore si trovava in Portogallo, più precisamente nella zona di Braga. Anderson infatti stava per rientrare in Inghilterra per dare inizio al proprio ritiro con il Manchester United, ma purtroppo è stato coinvolto in un bruttissimo incidente con la sua Audi R8.

L’evento è accaduto nella notte, quando il giocatore stava rientrando nella propria abitazione dopo una serata nella discoteca Sardinha Biba. Quello che è stato riportato dal Daily Mail è che Anderson in quel momento non si trovava alla guida, infatti era solamente il passeggero dall’automobile.

L’incidente è stato però davvero molto violento, tanto è vero che uno dei testimoni di quel grave impatto, ovvero Almeno Antunes, affermò poco dopo che era certo che qualcuno fosse morto. La motivazione era dettata dal fatto che l’automobile era completamente stata ricoperta dalle fiamme. Quest’ultima infatti non aveva mantenuto l’aderenza all’asfalto dopo una curva e si era schiantata in un campo.

Quell’incidente ha causato per fortuna solamente delle piccole ferite per Anderson, con quest’ultimo che è stato ricoverato all’ospedale Sao Marcos di Braga. Persone molto vicine ai giocatori hanno affermato che Anderson per diverso tempo si sia sentito quasi un miracolato, vista la gravità dell’incidente.

Per fortuna tutto è andato per il verso giusto, infatti nessuno ha subito grossi danni, nemmeno l’uomo e la donna che si trovavano con lui. Da quel giorno la carriera di Anderson non fu però così brillante come in passato.