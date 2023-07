Calciatore ubriaco distrugge la sua Volkswagen: tasso alcolemico tre volte il consentito

Un calciatore si è messo alla guida dopo aver bevuto troppo e le conseguenze per la sua Volkswagen sono state tragiche.

Tanti calciatori decidono di acquistare delle automobili meravigliosi per poter guidare in strada mettendosi in mostra di fronte anche a tutti gli altri. Questo però comporta anche dei grossi rischi, infatti non sempre sono delle vetture facili da guidare e lo sa bene Leandro Fernandez.

Il giocatore è molto noto in ambito sudamericano, con l’argentino che nel corso della propria carriera non è però mai riuscito a compiere il grande salto di qualità. Si tratta di un attaccante dotato di ottima capacità di dialogare con i compagni.

Il suo fisico non è di certo quello del cannoniere di sfondamento, ma i suoi gol molto spessi sono stati preziosi. Nella sua carriera ha vissuto un momento unico nel 2017 quando riuscì a vincere con l’Independiente di Avellaneda la Copa Sudamericana.

Per lui è stato il miglior momento all’interno di una carriera che lo ha visto girovagare tutta l’America Latina. Per lui c’è stata anche l’assurda esperienza con il Comunicaciones, realtà del campionato di Guatemala con la quale vinse il campionato.

Fernandez attualmente si trova in Cile, per vestire la maglia di una delle squadre in assoluto più gloriose: l‘Universidad de Chile. Di recente però aveva deciso di tornare nella sua Argentina, ma il ritorno in Patria era stato tutt’altro che fortunato.

Fernandez torna a Buenos Aires: terribile impatto

Nonostante sia di Santa Fe, Fernandez aveva deciso di godersi il ritorno nella sua Argentina facendo tappa nella Capitale. A Buenos Aires non mancano di certo i locali dove ci si possa divertire per tutta la notte e lo sa bene anche Fernandez.

Il calciatore si trovava più o meno all’altezza di Alparagatas, sulla Strada Provinciale 2, quando per il controllo della sua Volkswagen Amrok. Come riporta il giornalista argentino Nacho Genovart, non si è trattato di un guasto all’auto, ma di un problema di Fernandez.

Dopo che è stato soccorso dalle Forze dell’ordine è stato ovviamente sottoposto al test alcolemico, visto che l’impatto aveva danneggiato anche un altro veicolo. Fernandez resultò ampiamente fuori dai limiti, con un tasso di ben 1,62 g/l di alcol nel sangue.

In Italia il limite è di 0,5, con la sanzione per un tasso così elevato che comporta severe multe che comprendono anche il lato penale. Quello che per fortuna si può affermare con certezza è da questo incidente nessuno ha subito gravi danni e non è poco in questi casi.

L’incidente è avvenuto alle 8.30 del mattino, come riporta C5N, dunque il giocatore era stato in giro tutta la notte a bere e a divertirsi. Sarebbe stata probabilmente una serata perfetta se non si fosse messo alla guida.

Per lui ora scatteranno le sanzioni del caso, con il ragazzo che dovrà fare anche i conti con la sua società. La U de Chile infatti non sarà stata per niente contenta di sentire le condizioni del suo tesserato una volta tornato in Argentina.