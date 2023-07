Michael Jordan adora il lusso: la sua auto costa quasi 3 milioni di Euro

Michael Jordan è uno dei più grandi sportivi della storia e il suo talento lo ha portato ad acquistare una macchina pazzesca.

Sono stati davvero pochi gli sportivi che hanno saputo entrare nella leggenda assoluta come Michael Jordan, un cestista che con il suo stile unico e inimitabile ha saputo rinverdire per sempre la storia dell’NBA.

Il suo nome è entrato nel mito grazie ai Chicago Bulls e soprattutto al Dream Team degli Stati Uniti nelle Olimpiadi di Barcellona nel 1992. Un momento pazzesco per questo meraviglioso sport che ha avuto in Jordan uno dei suoi più grandi promoter di sempre.

I trionfi di Michael hanno fatto sì che gran parte del pubblico italiano iniziasse ad appassionarsi sempre di più al campionato statunitense. Non è un caso che oggi l’NBA sia il torneo in assoluto più seguito al mondo, anche se non lo è negli Stati Uniti.

Non deve dunque di certo sorprendere se Michael Jordan ha potuto guadagnare delle pazzesche cifre nel corso della sua sensazionale e pazza carriera. Un fenomeno assoluto ha bisogno di una macchina che possano permettersela solamente pochi eletti in tutto il mondo.

Per questo motivo il campione statunitense ha deciso di mettere le mani su una delle vetture in assolute più costose al mondo. Si tratta della Hennessey Venom F5 Roadster, un favoloso modello che ha un costo folle.

Hennessey Venom F5 Roadster: la pazza macchina di Michael Jordan

Michael Jordan non si poteva di certo accontentare solamente delle classiche marche di lusso conosciute in tutto il mondo. Nel suo garage vanta infatti già diverse Ferrari, Lamborghini e McLaren, ma ora vi è anche una pazza Hennessey Venom F5 Roadster.

Il campione è stato avvistato a bordo di questa vettura proprio in compagnia del CEO della Hennessey Performance, con John Hennessey e Jordan che si trovavano al Grove XXII, il golf club privato dell’ex cestista in Florida.

La carrozzeria è unica nel proprio genere ed è estremamente leggera, infatti è stata progettata in fibra di carbonio. Al suo interno la Hennessey ha fatto montare un favoloso motore V8 biturbo da 6600 di cilindrata.

Per poter diventare una delle auto in assoluto più potenti al mondo ha modo di erogare la straordinaria potenza di 1817 cavalli. Questo significa che l’auto può toccare una folle punta massima di 480 km/h.

Questo non fa della Hennessey Venom F5 Roadster l’auto più veloce al mondo, qualcuna infatti supera i 500 km/h, ma si tratta della cabriolet in grado di toccare le più alte vette. Viste le sue caratteristiche è normale che la vettura non sia stata progettata su scala mondiale, ma Jordan è solamente uno dei 30 proprietari di questa auto.

Una delle motivazioni che ne ha limitato la sua produzione e vendita sul mercato è indubbiamente il prezzo. Per poterla acquistare infatti servono ben 3 milioni di Dollari, che in Euro fanno ben 2,8 milioni. Un prezzo stellare per una delle più grandi stelle nella storia dello sport, ma per sua fortuna Michael Jordan ha modo di godersi questo gioiellino.