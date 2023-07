La Lego crea la sua prima auto elettrica: il risultato è stupefacente

La Lego è una delle aziende più creative di sempre e quello che è stato fatto con i suoi mattoncini è davvero pazzesco e incredibile.

Tante volte il bambino che è dentro di noi non ne vuole davvero sapere di andarsene, anzi ci fa compagnia e soprattutto ci permette di coltivare nel tempo grandi interessi. I mattoncini Lego per molti sono da considerarsi solamente come dei giochi per bambini, ma non è così per tutti.

In qualche modo quello che poteva essere semplicemente un giochino è diventato nel tempo anche un bellissimo modo per poter avere a che fare con mezzi adatti per creare bellissime e geniali costruzioni.

Una di queste è derivata dalla grande intuizione di Riccardo Zangelmi, l’unico italiano che ha meritato il titolo di Lego Certified Professional. Lo si capisce molto facilmente da queste immagini il perché sia stato in grado di ottenere un tale riconoscimento.

Il ragazzo infatti ha preso parte agli Electric Days del 2023 e ha presentato la sua ultima opera d’arte. Con grande dedizione e voglia di lavorare, Zangelmi ha saputo realizzare in scala 1:1 una bellissima Kia EV6.

Si tratta di uno dei migliori modelli che siano presenti attualmente nella gamma sudcoreana, con l’elettrico in questione che piace moltissimo. Per poter completare quest’opera molto impegnativa sono serviti ben 350 mila mattoncini di Lego.

Un numero davvero molto considerevole e che fa capire perfettamente come questo sia stato un lavoro certosino e molto complicato da portare a termine. Il colore scelto per poter completare l’opera è stato il grigio e complessivamente Zangelmi ha affermato di aver avuto bisogno di ben 4 mesi di duro lavoro.

Kia EV6: ecco come si presenta l’auto fatta con i Lego

Non è di certo casuale il fatto che sia stata scelta proprio la EV6 per essere rappresentata con 350 mila mattoncini Lego. La Kia ha puntato moltissimo su questa auto elettrica dalle dimensioni davvero considerevoli.

La sua lunghezza infatti tocca i 469 cm, la larghezza si stanzia sui 189 cm e l’altezza è di ben 155 cm. Anche il peso dell’automobile è molto considerevole e ovviamente non poteva essere pareggiato.

I mattoncini pesano circa un quinto rispetto al veicolo sudcoreano, infatti il loro totale è di 400 kg, contro i 2000 kg complessivi del Suv elettrico. La EV6 si fa apprezzare anche per la potenza del suo motore elettrico che con i suoi 228 cavalli è in grado di toccare i 185 km/h.

Molto bene anche per quanto riguarda i consumi, con il totale che è di 16,5 kWh ogni 100 km. Questo dunque fa sì che si possa guidare questa EV6 per circa 528 km prima di doverla ricaricare ulteriormente.

La versione basilare parte da un prezzo di certo non irrisorio: 58.950 Euro. Vi è la possibilità però di migliorare ancora di più le sue prestazioni, infatti la Kia EV6 può essere acquistata anche con 585 cavalli.

In questo caso la velocità di punta arriva a quota 260 km/h e il prezzo è di ben 74.950 Euro. Una serie di miglioramenti che dimostrano dunque come la Kia abbia realizzato una grande auto e Riccardo Zangelmi l’abbia riprodotta fedelmente.