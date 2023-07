Incredibile a Silverstone: sorpassa il pilota della Ferrari e lo sbeffeggia

Il GP di Silverstone è stato un disastro per la Ferrari, ma il punto più basso lo ha toccato un pilota che è stato sbeffeggiato.

Avrebbe dovuto essere un grande fine settimana per la Ferrari in quel di Silverstone, con il Cavallino che veniva da una prova convincente in Austria. Purtroppo non c’è stato niente da fare in terra britannica, con la Rossa che è stata sempre attardata in pista.

Leclerc ha chiuso nono e Sainz decimo, con i due che hanno fatto parlare di loro solamente per le scaramucce durante le qualifiche. Davvero poca cosa per due piloti che stanno sicuramente deludendo le attese in pista.

La Ferrari sa bene che non c’è solo la F1 da tenere in considerazione, infatti a Silverstone era tempo di dare sfoggio anche ai campioni del domani. F3 e F2 hanno regalato un grande spettacolo, soprattutto al sabato quando la pista era completamente bagnata.

La Sprint Race della F2 è stata davvero molto concitata e uno di quelli che ha fatto parlare maggiormente di sé è stato l’inglese Oliver Bearman. Nonostante sia solo un ragazzo classe 2005 corre già in F2, con il ragazzo della Ferrari Academy che è sicuramente uno dei più promettenti al mondo.

Il futuro probabilmente sarà nelle sue mani, soprattutto vedendo anche la sua voglia di mollare mai in pista. Lo si è visto benissimo nel duello corpo a corpo con un altro ragazzo che vuole la F1, quel Jack Doohan che si trova nell’ambito della Alpine. Due giovani piloti che si sono dati battaglia e che a un certo punto hanno regalato uno strano siparietto.

Doohan “saluta” Bearman dopo il sorpasso: la scena è da ridere

Per diversi giri Jack Doohan ha provato in tutti i modi a superare Bearman per prendersi il podio. Un po’ la pista molto bagnata e un po’ un inglese che non voleva mollare la posizione, hanno portato l’oceanico a rimanere in quarta posizione.

Più volte ha provato il sorpasso, ma nelle varie circostanze Bearman gli ha sempre tagliato la strada in maniera anche abbastanza violenta. La FIA ha mandato in diretta alcuni Team Radio tra l’australiano e il suo Team, la Invicta Virtuosi Racing, con i “beep” che erano all’ordine del giorno.

Ancora tentativo di sorpasso e altra chiusura molto violenta di Bearman e altri insulti via radio di Doohan per una situazione che lo stava portando al limite della sopportazione. Quando ormai mancavano solo due giri al termine, l’ennesimo attacco di Doohan ha portato Bearman a sbagliare la curva, finendo largo e perdendo diverse posizioni.

L’adrenalina generata da tutti quegli attacchi e quelle difese, ai limit del regolamento, hanno spinto Doohan a una reazione tanto bizzarra quanto spontanea. Non appena chiuse la curva e si ritrovò al terzo posto, passò accanto all’inglese e gli fece un gesto con la mano come per dire:” Tanti saluti”. Non sono mancate le risate da parte dei telecronisti inglesi di fronte a questa scena che fa parte delle particolarità del mondo dell’automobilismo.