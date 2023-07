Che botto per l’ex Pallone d’oro: lo salvano gli airbag della sua Audi

Uno dei più grandi campioni del calcio è stato coinvolto in un grave incidente con la sua Audi, con gli airbag che lo hanno salvato.

Le automobili di lusso sono sempre state un vezzo e una passione dei calciatori. Non ne poteva di certo rimanere indifferente anche un fenomeno dei tempi moderni come Karim Benzema, con il campione ex Real Madrid che aveva acquistato una Audi.

Benzema è sempre stato un campione apprezzato, fin dai suoi primi anni quando vestiva la maglia del Lione, al tempo dominatore in Francia. Non fu sorprendente scoprire come il Real Madrid si fosse innamorato di quel giocatore devastante che era in grado di segnare in ogni modo.

Il francese non iniziò nel migliore dei modi la sua avventura con le Merengues, ma gli spagnoli furono bravi a non lasciarselo sfuggire e continuarono così a tenerlo in rosa. Dalla stagione seguente José Mourinho iniziò a dargli sempre più spazio, con il transalpino che alla lunga scalzò Gonzalo Higuain.

La sua intesa con Cristiano Ronaldo permise ai due di formare una delle coppie gol più devastanti della storia e il Real vinse quattro Champions League. Nel 2022 vinse anche la quinta, questa volta da primo violino e così facendo conquistò con pieno merito il Pallone d’Oro.

All’inizio nessuno avrebbe mai scommesso su questa possibile vittoria, infatti Benzema nei primissimi mesi a Madrid ebbe molti problemi. Tra le varie difficoltà in campo si aggiunsero anche quelle in auto.

Incidente di Benzema con l’Audi: ecco a quanto andava

La casa tedesca aveva a suo tempo un grande rapporto con il Real Madrid, essendone lo sponsor principale. I giocatori a ogni Natale avevano in dono proprio un bellissimo modello da Ingolstadt, dando così modo ai campioni di scegliere il loro preferito.

Sicuramente Benzema non era abituato a tutto questo nel 2009, anno in cui accettò la corta dei Blancos dopo i suoi anni a Lione. A bordo della splendida auto tedesca stava tornando a casa alle due di notte dopo una serata.

Non si sa bene che cosa avesse fatto e soprattutto che cosa abbia rilevato in seguito la Polizia, un grande club come il Real Madrid è molto attento anche a queste cose. Quello che è certo è che il francese stava guidando a una velocità molto bassa per fortuna.

Il rilevatore di velocità infatti parla di un Benzema che stava guidando a 50 km/h, ma nonostante questo perse il controllo del veicolo. Il francese si schiantò così contro il guard rail danneggiando pesantemente la propria auto.

Le conseguenze per l’auto furono abbastanza consistenti e fu necessario un celere e repentino passaggio dal meccanico. Per fortuna però Benzema non riportò alcun danno, come riporta “La Gazzetta dello Sport”. Il francese da quel momento si scosse non soltanto fisicamente, ma anche mentalmente.

Dalla stagione successiva infatti iniziò a mostrare in campo il proprio reale talento, facendo capire a tutti come mai ha meritato nel 2022 il Pallone d’oro, un riconoscimento che solo pochi eletti possono vantare.