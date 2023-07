Quando è il momento di vendere l’auto? Ci sono dei segnali precisi

L’auto è un mezzo fondamentale nella nostra vita, ma dopo qualche anno bisogna cambiarla. Ecco quando è il momento di farlo.

Quando siamo più giovani, non vediamo l’ora di arrivare ai 18 anni per prendere la patente, in modo così da iniziare a guidare l’auto. Si tratta del mezzo di trasporto più utilizzato del mondo, ed è presente in circa 1,5 miliardi di unità su tutto il pianeta, abitato da circa 8 miliardi di persone.

Senza la macchina, molte cose sarebbero impossibili, e la vita risulterebbe molto più complicata nei suoi aspetti pratici. Tuttavia, il mercato delle quattro ruote vive oggi un momento complesso, anche se i primi mesi del 2023 testimoniano una prima fase di ripresa. I prezzi delle auto nuove sono molto elevati, ed inoltre, i tempi di consegna si sono allungati troppo vista la crisi dei microchip.

In molti, dunque, hanno pensato di gettarsi sul prodotto usato, facendo alzare e non poco anche i prezzi di questo settore. L’acquisto di una vettura nuova, comunque, resta un problema per molti automobilisti, visto che corrisponde ad una spesa importante, che in un periodo di rincari come questo non è facile da gestire.

A tal proposito, ora andremo a rivelarvi un qualcosa di molto importante, relativo proprio alla vostra macchina. Anche se molti di voi non lo sapranno, c’è un momento in cui conviene venderla, per tutta una serie di ragioni, e vi risulterà farlo al più presto se vi troverete in una delle situazioni che vi stiamo per raccontare.

Auto, ecco quando è il momento di venderla

Il momento più conveniente per vendere un’auto varia in base a diversi fattori, ma a seguito di un’accurata indagine che abbiamo condotto, possiamo darvi alcune delucidazioni in tal senso. Per quanto riguarda la vendita di una vettura in buone condizioni, ci sono due correnti di pensiero.

C’è chi cerca sempre di cambiarla ogni 5 anni, in modo da non farla incorrere in svalutazioni eccessive, e chi invece non guarda il periodo ma i chilometri. In generale, è sempre bene venderla quando ha compiuto dai 100.000 ai 130.000 km, perché oltre quella soglia è difficile pensare di trovare buoni profitti.

Molto complessa è la situazione di chi cerca di vendere un’auto diesel, visto che esse sono destinate a sparire presto a causa delle nuove leggi che vengono introdotte. Le vetture a gasolio sono giudicate troppo inquinanti, ed in molti hanno già rinunciato ad un loro acquisto, visto che, soprattutto nelle grandi città, è già iniziata una vera e propria serrata nei loro confronti. Se volete massimizzare i vostri profitti, vi consigliamo di vendere la vettura diesel il più presto possibile, anche se, rispetto alle benzina, vi verrà pagata di meno.

Ricordate che ogni anno, una macchina perde circa il 20% del vostro valore, anche se il mercato dell’usato ha conosciuto una super-valutazione in quest’ultimo anno, per cui tutti questi discorsi potrebbero anche cambiare. In generale, se la volete vendere dovete restare in una soglia non troppo ampia di chilometraggio, ed anche mantenerla in buone condizioni prima di cederla.